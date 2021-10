Journalistiliiton puheenjohtaja: ”Tuntuu todella kovalta, että Suomessa toimittaja saisi tuomion maanpetosrikoksesta”

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kuvaa tietoa Helsingin Sanomien työntekijöiden syytteestä todella kovaksi uutiseksi. Syyttäjä kertoi perjantaina, että kolmea HS:n työntekijää vastaan on nostettu syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Syyte liittyy lehden uutisointiin Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta vuonna 2017.

Ahon mielestä HS:n toimittajat ovat julkaisseet kansalaisille olennaista tietoa, jotta nämä voivat muodostaa kuvan siitä, mistä tiedustelulain kiireellisessä säätämisessä oli kyse.

Ahon mukaan hämmentävintä on se, että syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä nostettiin artikkeleista, joita ei koskaan julkaistu.

– Sehän osuisi suoraan perustuslakiin, jossa sanotaan, että Suomessa on oikeus julkaista kenenkään ennalta estämättä. Tässähän käytännössä syyttäjä sanoo julkaisemattomasta aineistosta jo etukäteen, että tällaisen julkaiseminen on laitonta. Näen siinä ihan perustuslakiin liittyviä ennakkosensuurinäkökulmia.

Journalistiliiton puheenjohtaja kuvaa syytettä ainutlaatuiseksi myös eurooppalaisessa mittakaavassa.

– Tuntuu todella kovalta, että Suomessa toimittaja saisi tuomion maanpetosrikoksesta.

Niinistö: Meillä on rikoslaki, jota sen säätänyt eduskunta on tarkoittanut noudatettavaksi

Presidentti Sauli Niinistö otti tänään kysyttäessä kantaa Helsingin Sanomien kolmen toimittajan saamiin maanpetossyytteisiin Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskevasta uutisoinnista. Helsingin Sanomat kysyi Niinistöltä Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista koskevassa tiedotustilaisuudessa, mitä hän ajattelee syytteiden tekevän vapaalle tiedonvälitykselle Suomessa.

Niinistö kertoi, ettei tunne tarkkaan tapauksen yksityiskohtia, mutta totesi, että meillä on Suomessa rikoslaki, jota sen säätänyt eduskunta on tarkoittanut noudatettavaksi. Hän myös sanoi, että jos ollaan sitä mieltä, että aina kun sananvapautta käytetään niin siitä seuraamusten koituminen on sananvapauden rajoittamista, silloin pitäisi ensin kumota aika monta pykälää rikoslaista.

