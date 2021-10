Turbulenssia keskipelaamisessa – Jenni Jantuselle on tarjolla paljon vastuuta, ja passarikin on ehtinyt vaihtua usein

LP Viestiin alkaneeksi kaudeksi siirtynyt keskitorjuja Jenni Jantunen on ehtinyt kuuden ensimmäisen liigaottelun aikana kokea tietynlaista turbulenssia. Passeja ovat jakaneet Viktoriia Tuchashvili ja Saana Virtanen.

Keskiviikkona tähän joukkoon liittyi peliä varsin pitkiä aikoja pyörittänyt 16-vuotias Salon Viestin kasvatti Irina Mäkinen. Hän teki elämänsä ensimmäisen liigapisteen 3–0-kotivoittoon Helsinki Volleysta päättyneessä ottelussa.

Keskitorjuja on ollut viimeisen viiden kauden aikana se pelipaikka, jolla LP Viestissä tuntuu tapahtuvan eniten epäonnea ja vähintäänkin muutoksia. ”Keskitorjujan kirous” on liian raflaava luonnehdinta, mutta esimerkiksi Eeva Puukan, Dubravka Rakicin ja Kayla Hanelinen kohdalla on riittänyt epäonnea.

Välillä kyseisen pelipaikan nainen on hankittu kauden aikana Yhdysvalloista, ja pelaajien onnistumiset ovat olleet vaihtelevia. Nyt kauteen lähdettiin kolmella varsin nuorella mutta etenkin ikiinsä nähden erittäin kokeneella kotimaisella liigapelaajalla. Heistä Nea Haatainen on kuitenkin sivussa lähtökohtaisesti vielä kuukausia.

Näin ollaan jälleen kaudesta toiseen jatkuneessa tilanteessa, jossa pelikuntoisena on kaksi liigasopimuksellista keskitorjujaa, Jantunen ja Anna Czakan. Samalla he pelaavat tässä vaiheessa kaikki ottelut ainakin lähes alusta loppuun.

Harjoituksissa ovat ajoittain mukana myös lähtökohtaisesti akatemiapelaajat Emmi Mäki-Kojola ja Ada Vikstedt, joista Mäki-Kojola kävi keskiviikkona kentällä.

20-vuotiaana jo yli sata liigaottelua pelannut Jenni Jantunen on yksi niistä naisista, joiden myötä LP Viestillä on potentiaalia olla aiempia kausia parempi syöttöjoukkue. Pelikentillä asia on toistaiseksi toteutunut vaihtelevasti, mutta Jantusen alku on ollut sillä saralla varsin tehokas.

Jo viime kaudella tilastollisesti liigan ehdottomiin huippusyöttäjiin lukeutunut pelaaja syötti kolme ässää myös Helsinki Volleyn kenttäpuoliskolle. Toki mukaan mahtui myös neljä virhettä, mikä sai Jantusen pohtimaan syöttöpelaamistaan kenties turhankin itsekriittisesti.

– Edelleen haen varmuutta ja luottoa syöttöpelaamiseen. Niitä virheitä tulee kuitenkin aika paljon, vaikka toki välillä hyvääkin tulosta. Sellainen tunne on, että kovempikin syöttö lähtisi, mutta täytyy vaan uskaltaa tuoda se peleihin. Treeneissä syöttö on kuitenkin vielä hieman erilainen.

Hyökkäyspelaamisessa ja torjuntapisteissä Jantunen on jäänyt Czakanin varjoon. Toisaalta niin jäisivät myös jokseenkin kaikki tässä sarjassa.

– Jennille on varmasti vähän Annaa vaikeampaa se, että pelaava passari on vaihdellut. Onhan Anna pelannut ja harjoitellut sekä ”Vikin” (Tuchashvili) että Saanan kanssa viime kaudellakin, kun taas Jenni on tullut uutena mukaan, muistuttaa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Aika ei käy nuorella naisella pitkäksi lentopallokenttien ulkopuolellakaan. Jantunen aloitti opinnot Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tänä syksynä – pitkälti etänä.

– Tosi hyvin ovat opiskelut lähteneet käyntiin, ja toistaiseksi niiden ja urheilun yhdistäminen näyttäisi sujuvan mukavasti. Teen niitä hommia harjoitusten välissä, ja jos jää kesken, niin sitten vielä treenien jälkeen loput, Jantunen hymyilee.

”Ihan hyvä, että Iinalle jäi vielä tavoitteita uralle”