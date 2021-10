Turkin Erdogan uhkaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettilästä karkottamisella

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut turkkilaismedian mukaan karkottaa maasta Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät.

Syynä on maiden maanantaina yhdessä julkaisema kannanotto, jossa vaaditaan tunnetun ihmisoikeusaktivistin Osman Kavalan vapauttamista. Suurlähettiläät kutsuttiin maanantaina jo puhutteluun. Suomen lisäksi joukossa ovat muun muassa Yhdysvaltain, Saksan, Ruotsin, Kanadan ja Norjan suurlähettiläät.

Kavala on ollut vankilassa ilman tuomiota vuodesta 2017 lähtien. Lausunnossaan suurlähettiläät vaativat oikeudenmukaista ja nopeaa ratkaisua Kavalan jatkuvasti viivästyviin oikeudenkäynteihin. Tämä ”heittää varjon” Turkin ylle, lausunnossa sanottiin.

Suomen ja Turkin diplomaattisuhteet ovat olleet hyvät, joten karkotus olisi poikkeuksellista maiden välisissä suhteissa.

”Hallitus haluaa pitää yllä kuvitelmaa ulkomaisesta salaliitosta”

Turkin median mukaan Erdogan on sanonut maan ulkoministerille, että Turkilla ei ole ”luksusta majoittaa heitä maassamme”. Tiedossa ei ole, miten tosissaan Erdogan uhkauksensa kanssa on.

Puhuessaan uutistoimisto AFP:lle viime viikolla vankisellistään Kavala sanoi, että tunsi olevansa väline Erdoganin yrityksissä esittää kotimainen oppositio ulkomaisena salajuonena.

– Luulen, että todellinen syy jatkuvalle vangitsemiselleni on se, että hallituksella on tarve pitää hengissä kuvitelmaa, jonka mukaan (vuoden 2013) Gezin mielenosoitukset olisivat ulkomaisen salaliiton tulosta, Kavala sanoi.

