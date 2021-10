Yli 300 000 alaikäistä joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi Ranskan katolisen kirkon piirissä 1950-luvulta alkaen, raportti paljastaa

Ranskan katolisessa kirkossa 216 000 ihmistä on joutunut alaikäisenä pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi vuosien 1950-2020 aikana. Kun mukaan luetaan myös kirkon maallikkojäsenet, kuten katolisten koulujen opettajat, hyväksikäytettyjen lasten määrä nousee arviolta noin 330 000 tuhanteen.

Kaksi ja puoli vuotta kestäneen riippumattoman tutkinnan loppuraportti on julkaistu tänään.

– Nämä luvut ovat enemmän kuin huolestuttavia, ne ovat raskauttavia eivätkä voi jäädä ilman vastausta, sanoi asiaa tutkineen komission puheenjohtaja Jean-Marc Sauve tiedotustilaisuudessa.

Sauve tuomitsi järjestelmällisyyden, jolla papistoa pyrittiin suojaamaan pedofiliaväitteiltä.

– 2000-luvun alkuun asti katolinen kirkko osoitti syvää ja jopa julmaa piittaamattomuutta uhreja kohtaan, Sauve sanoi.

Sauve kertoi uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina, että komission tutkinnan perusteella vähintään 2 900-3 200 pappia tai muuta kirkon jäsentä on syyllistynyt lasten hyväksikäyttöön.

Kuitenkin vain kourallinen tapauksista on johtanut kirkko-oikeuden mukaisiin kurinpitotoimiin, rikossyytteistä puhumattakaan.

Uhreista enemmistö esimurrosikäisiä poikia

Lähes 2 500-sivuisen raportin mukaan ”suuri enemmistö” uhreista oli esimurrosikäisiä poikia erilaisista sosiaalisista taustoista. Raportin mukaan katolinen kirkko on ympäristö, jossa seksuaalinen väkivalta on toiseksi yleisintä heti perheen ja ystäväpiirin jälkeen.

Arkkipiispa Eric de Moulins-Beaufort ilmaisi raportin julkaisemisen jälkeen ”häpeänsä, kauhistuksensa ja päättäväisyytensä toimia”. De Moulins-Beaufort on tutkintaa pyytäneen piispainkokouksen puheenjohtaja.

– Raporttinne on kova ja ankara. Olemme kuulleet uhrien äänen ja heidän lukumääränsä, mikä on enemmän kuin olisimme voineet kuvitella. Se on suorastaan sietämätöntä, de Moulins-Beaufort sanoi Le Monden mukaan. Hän myös pyysi uhreilta anteeksiantoa.

Uhreja edustavat järjestöt kommentoivat raportin julkaisun jälkeen odottavansa kirkolta ”selkeitä ja konkreettisia vastareaktioita”.

Komission raporttiin sisältyy 45 suositusta papiston harjoittaman hyväksikäytön pysäyttämiseksi.

Paavi suree seksuaalisen hyväksikäytön uhrien puolesta

Paavi Franciscus esitti surunvalittelunsa seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

Vatikaani kertoi lausunnossaan paavin ajatusten kääntyneen uhrien puoleen suurella surulla. Samalla paavi oli kiitollinen uhrien rohkeudesta puhua kokemuksistaan.

Paavin kerrotaan myös toivoneen, että Ranskan kirkko sovittaisi tekojaan. Hän rukoili Ranskan kirkon jäsenien ja väkivallan uhrien puolesta.

Komissio perustettiin vuonna 2018

Katolisessa kirkossa on viime vuosikymmenten aikana paljastunut lukuisia hyväksikäyttöskandaaleja ympäri maailmaa. Hyväksikäyttöä Ranskassa tutkinut komissio perustettiin vuonna 2018 ranskalaispiispojen pyynnöstä useiden julkisuuteen nousseiden pedofiliatapausten jälkimainingeissa.

Komission arviot uhrien määrästä perustuvat Ranskan kansallisen terveys- ja lääketutkimusinstituutin (INSERM) tutkimukseen. Tutkimusryhmä on myös haastatellut satoja ihmisiä.

Komissiolla oli myös pääsy poliisin tietoihin ja kirkon arkistoihin.

Viime keväänä kirkko ilmoitti suunnittelevansa rahallisten korvausten maksamista uhreille ensi vuodesta alkaen.

