Unicef: Koronan vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin vain jäävuoren huippu

Koronan vaikutukset lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin ovat vain jäävuoren huippu, painottaa YK:n lastenjärjestö Unicef. Järjestön mukaan sen tuore raportti osoittaa, että investoinnit lasten ja nuorten mielenterveyteen ovat hämmästyttävän vähäiset ympäri maailmaa, vaikka riskitekijät ja niiltä suojaavat mekanismit ovat tiedossa.

Unicefin Maailman lasten tila 2021 -raportti painottaa, että lasten ja nuorten mielenterveyteen ei ole investoitu riittävästi. Joka seitsemäs nuori maailmassa kärsii mielenterveysongelmista, pojat useammin kuin tytöt.

Maailmanlaajuisesti vain noin kaksi prosenttia valtioiden terveydenhuollon rahoituksesta menee mielenterveyspalveluihin.

Eniten nuoria kuormittavat masennuksen ja ahdistuksen oireet. Itsemurha on yksi viidestä yleisimmästä nuorten kuolinsyystä maailmassa.

Unicef varoittaa, että korona tulee vaikuttamaan kielteisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin useita vuosia.

– Koronan vaikutus on merkittävä, mutta se on vain jäävuoren huippu. Jo ennen pandemiaa liian moni lapsi kantoi mielenterveysongelmien taakkaa, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore tiedotteessa.

Myös Suomessa korona-aika on koetellut lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Uusimman Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten ahdistus- ja masennusoireilu oli keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna epidemiaa edeltävään mittaukseen sekä tytöillä että pojilla.

STT

Kuvat: