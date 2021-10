Unto Monosta Salossa suurella lavalla

Unto Monosen syntymästä tuli viime vuonna 90 vuotta ja kaikkihan tuntevat somerolaissäveltäjän tangon Satumaa. Suomen siihen aikaan luultavasti ainoa, viihdemusiikin täysipäiväinen ammattisäveltäjä menehtyi 37-vuotiaana laukaukseen, jonka tahallisuus on jäänyt epäselväksi. Varmaa on kuitenkin se, että Unto

Mononen eli kuluttavan elämän, joka päättyi liian aikaisin.

Satumaa on Unto Monosen varhaisia sävellyksiä, joka levytettiin ensimmäisen kerran 1955. Sitä ennen hän oli saanut kourallisen kappaleita läpi levy-yhtiöille. Koko 1950-luvun Mononen joutui kamppailemaan saadakseen sävellyksiään myydyksi. On väitetty, että esimerkiksi itsekin säveltänyt levy-yhtiöpomo Toivo Kärki syystä tai toisesta karsasti häntä.

Valtavaksi hitiksi Satumaa nousi syksyllä 1962 Reijo Taipaleen esittämänä. Mononen asui tuolloin Rovaniemellä, jonne hän oli alun perin päätynyt Lappiin keikkailemaan lähteneen ex-vaimonsa perässä. Uusi kumppani löytyi viisikymppisestä vuokraemännästä. Satumaan menestys alkoi tuottaa tekijänpalkkioita, ja Monosen vuoristorata jyrkkeni.

Raittiina kausina syntyi täyspäiväiseksi säveltäjäksi ryhtyneen Monosen uran suurimpia tangoja, kuten Tähdet meren yllä, Kaipuuni tango ja Lapin tango. Hän eli elämänsä viimeiset kaksi ja puoli vuotta irtolaisena: tien päällä, väliaikaisissa asunnoissa, ystävien nurkissa, hoitolaitoksissa.

Mononen lauluineen saapuu Saloon lokakuun 21. päivä. Tuolloin Unto Monosen laulunäytelmä valtaa Teatteri Provinssin näyttämön. Laulunäytelmä kertoo upeiden laulujen kera Unto Monosen lyhyeksi jääneestä elämästä ja naisista 1960-luvun tango-Suomessa. Rooleissa loistavat tangoprinssi

2015 Kalle Jussila, tangokuningas 2017 Teijo Lindström, tangofinalisti 2018 Raisa

Laine ja laulaja Martta Saksa. Säestyksestä vastaa ammattitaitoinen neljästä muusikosta koostuva Quattro-orkesteri Tampereen seudulta, jossa harmonikkaa soittaa harmonikanopettaja Alexi Heinonen.

– Tämä on yksi hienoimmista musiikkinäytelmistä missä olen saanut olla mukana, ja tarinahan on niin koskettava, kertoo näytelmässä Unto Monosta näyttelevä Teijo Lindström.

– On ollut kunnia saada laulaa näin nostalgista, hienoa tangoa, toteaa Kalle Jussila.

Unto Monosen laulunäytelmä. 21.10.2021 kello 18:00, Teatteri Provinssi, Salo.