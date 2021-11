Italian pääministeri: G20-johtajat sopuun ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen rajoitustavoitteesta

G20-maiden johtajat ovat päässeet sopimukseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Asian vahvisti kokouksen päätöspuheenvuorossa Rooman kokousta isännöinyt Italian pääministeri Mario Draghi.

Kokoukseen osallistuneet johtajat hyväksyivät läpi viime yön jatkuneissa neuvotteluissa muotoilun, joka ylittää vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet. Pariisissa sovittiin tavoitteesta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkimyksestä rajata nousu alle 1,5 asteeseen.

Draghi sanoi päätöspuheenvuorossaan olevansa ylpeä lopputuloksesta, mutta muistutti samalla, että ”tämä on vasta alku”. Draghi lähetti viestin myös kriittisille ilmastoaktivisteille, ettei nyt saavutettu sopu ole vain sanahelinää.

G20 on johtavien talousmahtien ryhmä. Maat tuottavat lähes 80 prosenttia maailman hiilipäästöistä, ja nyt saadun sovun toivottiin antavan Glasgow’n ilmastokokoukselle tarpeellisen avauksen.

Kirjaus hiilineutraaliudesta jäi ilman selkeää aikamäärettä

Sen sijaan G20-maat eivät päässeet selkeään sopuun siitä, mikä tavoite hiilineutraaliudelle asetetaan. Päätöslauselmassa mainitaan, että maat lupaavat toimia hiilineutraaliuden puolesta, mutta selkeät aikatavoitteet sen saavuttamisesta jäivät kirjaamatta.

Asiantuntijat ovat sanoneet, että 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää hiilipäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

– Jos teemme nyt päätöksiä ja teemme niitä yhdessä, voimme suojella kallisarvoista planeettaamme, Draghi sanoi.

Kokousisäntä Italia on kertonut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, mutta esimerkiksi maailman suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja Kiina on asettanut oman hiilineutraaliutensa tavoitteeksi vuoden 2060.

Biden kritisoi Kiinan ja Venäjän kunnianhimon puutetta

Maailman johtajat saivat aikaiseksi tuntuvaa edistystä Rooman G20-kokouksessa, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi sunnuntaina kokouksen päätyttyä. Bidenia kuitenkin harmitti se, ettei Kiinalta ja Venäjältä löytynyt kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Ihmisillä on syytä olla pettyneitä siihen, olin itsekin pettynyt. Mutta saimme täällä kuitenkin useita asioita läpi, Biden sanoi.

Presidentti lupasi Yhdysvaltain pitävän jatkossakin silmällä sitä, mitä Kiina, Venäjä ja Saudi-Arabia eivät tee.

Bidenin mielestä G20:ssa saavutetut edistysaskeleet olivat osoitus siitä, mitä saadaan aikaan, kun Yhdysvallat toimii aktiivisesti. Bidenin mukaan Yhdysvaltain aloitteet saivat huippukokouksessa merkittävää tukea.

– Uskon, että saimme aikaan tuntuvaa edistystä osittain sen sitoutuneisuuden takia, jonka Yhdysvallat toi pöytään, Biden totesi.

USA:n Blinken penäsi Kiinalta ihmisoikeuksien kunnioittamista

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken penäsi Kiinalta ihmisoikeuksien kunnioittamista, kun hän tapasi kiinalaisen virkaveljensä Wang Yin G20-ryhmän kokouksen yhteydessä Roomassa Italiassa sunnuntaina.

Blinken nimesi ongelmallisiksi alueiksi Xinjiangin, Tiibetin ja Hongkongin sekä Kiinan ulkopuolella Taiwanin.

Toisaalta Blinken nosti esiin useita teemoja ja maita, joissa kahdella suurvallalla on yhteisiä etuja. Niitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi ilmastokriisi sekä valtioista Etelä-Korea, Myanmar, Iran ja Afganistan.

Tämä oli toinen kerta, kun suurvaltojen nykyiset ulkoministerit tapaavat. He kohtasivat ensi kertaa maaliskuussa Yhdysvaltain Alaskassa. Tuolloin tapaaminen suistui kiistelyksi median edessä.

Tilanne on jännittynyt maailman kahden suurimman talouden välillä monella rintamalla.

Britannia ja Ranska ovat erimielisiä siitä, mitä ne sopivat kalastuskiistastaan

Britannian ja Ranskan johtajat neuvottelivat sunnuntaina maiden välisestä kalastuskiistasta, mutta eivät Britannian mukaan päässeet konkreettisiin tuloksiin.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron puivat asiaa Roomassa G20-ryhmän kokouksen yhteydessä. Macronin esikunta kertoi johtajien sopineen työskentelevänsä ”käytännöllisten ja operatiivisten toimenpiteiden” parissa kiistan ratkaisemiseksi lähipäivinä.

Brittien näkemys tapaamisen tuloksista oli kuitenkin erilainen.

– Jos Ranskan hallitus haluaa tuoda esiin ehdotuksia uhkauksiensa lieventämiseksi, otamme ne ehdottomasti vastaan. Meidän näkemyksemme ei ole muuttunut, Johnsonin edustaja sanoi.

Johnsonin esikunnan mukaan lähipäiville ei myöskään ole suunnitteilla yhteydenpitoa asiasta.

Macron puolestaan totesi, että pallo on Britannialla.

Britannian EU-eron eli brexitin jälkeisiä kalastusoikeuksia koskeva riita on kestänyt päiviä. Pahimmillaan kiista on uhannut paisua täysimittaiseksi kauppasodaksi, jolla olisi jo vaikutuksia ​​koko EU:lle. Ranska on uhannut asettaa tiistaina tullimaksuja muun muassa brittiläisille kalastusvälineille.

Roomassa Johnson valitti Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, että Ranskan uhkaukset kostotoimien käynnistämisestä kalastusriidan johdosta olivat ”täysin perusteettomia”.

Ranskan ja Britannian välejä on hiertänyt myös se, että britit tekivät Yhdysvaltain ja Australian kanssa ydinsukellusveneiden valmistuksesta sopimuksen, joka jätti Ranskan syrjään.

