USA:ssa maan oikeusministeri vaatii kouluihin kohdistuvaan uhkailuun puuttumista – henkilökuntaa uhkailtu niin kasvomaskien kuin rasismista annetun opetuksen vuoksi

Yhdysvalloissa maan oikeusministeri Merrick Garland kertoo, että maan kouluihin ja opettajiin kohdistuu yhä enemmän uhkailua ja häirintää.

Garland toteaa oikeusministeriölle ja liittovaltion poliisi FBI:lle laaditussa muistiossa, että oikeusministeriö pyrkii puuttumaan häirintään tiukasti. Hän myös tuomitsi uhkailun amerikkalaisten arvojen vastaiseksi.

Garland ei täsmentänyt, kuka kouluja uhkailee. Viime aikoina maan kouluihin on kohdistunut kuitenkin vihapuhetta ja kovasanaisia hyökkäyksiä niin maskeja kuin rokotuksia vastustavilta vanhemmilta. Myös rakenteelliseen rasismiin keskittyvä opetus on herättänyt vihaa.

Viime viikolla maan kansallinen koululautakuntien järjestö vaati kirjeessäänpresidentti Joe Bidenia puuttumaan uhkailuun. Järjestö kertoi, että kouluja ja niiden henkilökuntaa on uhkailtu muun muassa maskisuositusten vuoksi.

