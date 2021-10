Uusi Bond-elokuva kassamagneetti myös Pohjois-Amerikassa

Uusi James Bond -elokuva No Time To Die on kivunnut kassamagneetiksi myös tuoton kannalta tärkeimmällä alueella, Pohjois-Amerikassa. Elokuva toi avausviikonloppunaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa yhteensä 55,5 miljoonan dollarin (48 miljoonan euron) pääsylipputulot.

Daniel Craigin tähdittämä No Time To Die oli viikonlopun katsotuin elokuva Pohjois-Amerikan valkokankailla. Tämä on britti Craigin viides ja viimeinen esiintyminen agentti 007:n roolissa. Seikkailun konnana nähdään Rami Malek.

Pohjois-Amerikan viime viikon katsotuin elokuva Venom: Let There Be Carnage putosi nyt kakkossijalle noin 32 miljoonan dollarin tuotollaan.

