Uusi James Bond sai suomalaiset elokuvateattereihin

Uuden James Bond -elokuvan 007 No Time To Die näki torstain ensi-illan ja sunnuntain välillä Suomen elokuvateattereissa yli 140 000 katsojaa. Kyseessä on pandemia-ajan suurin avaustulos, kertoo SF Studios tiedotteessa.

– Kaiken kaikkiaan 007 No Time To Die -elokuvan on tähän mennessä nähnyt 149 532 katsojaa, kun elokuvasta järjestettiin ennakoita yhden päivän ajan, kerrottiin tiedotteessa maanantaina aamupäivällä.

Elokuvassa aktiivipalveluksen jättänyt Bond nauttii rauhallisesta elämästä Jamaikalla. Sitä ei kuitenkaan kauaa kestä, sillä hänen vanha ystävänsä CIA:sta pyytää apua. Siepatun tutkijan pelastustehtävä osoittautuu odotettua vaikeammaksi ja vie Bondin mysteeririkollisen jäljille.

007 No Time To Die -elokuvan on ohjannut Cary Joji Fukunaga ja pääosaa näyttelee Daniel Craig.

STT

Kuvat: