Uutissuomalainen: Tuotannosta luopuvat turveyrittäjät saavat rahaa vasta ensi vuonna

Tuotannosta luopuvat turveyrittäjät saavat rahaa valtiolta vasta ensi vuonna vastoin hallituksen lupausta, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen haastatteleman työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Petri Hirvosen mukaan yrittäjien luopumis- ja romutustuen valmistelua hidastaa erityisesti se, että EU lähtökohtaisesti kieltää valtiontuet yritystoiminnalle kilpailua vääristävänä etuna.

– Säädösten vuoksi vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen on aina hankalaa, Hirvonen sanoi.

Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola kertoi Uutissuomalaiselle, että isoin pettymys on turvetuotannon romahtaminen, eikä 70 miljoonan euron tukipotti haittojen lieventämiseksi ole merkityksetön.

Hänen mukaansa odotuksena oli, että tuki saataisiin käyttöön nopeasti, koska tarvetta sille on. Hän kertoo, että turveyrityksiä on jo kaatunut konkurssiin.

Luopumistukea maksettaisiin korvauksena turveliiketoiminnan lopettamisesta ja romutustukea kaluston romuttamisesta tai muuttamisesta toiseen käyttötarkoitukseen. Kumpaankin tukeen on varattu noin 30 miljoonaa euroa.

STT

