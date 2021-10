Vaatteet vaihtoon – Sinisellä talolla kierrätetään vaatteita

Salossa laitetaan vaatteet vaihtoon, kun Salon Taitokeskuksessa Sinisellä talolla järjestetään Vaatevaihturit-tapahtuma. Kierrätystapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Tapahtuma on hyvä tilaisuus kierrättää vaatteita, kenkiä, koruja, huiveja ja laukkuja – ja tarjota niille uusi elämä.

– Jonkun turhake voi olla jonkun toisen ihanin aarre, muistutetaan tiedotteessa.

Salon Taitokeskuksen, Ompelimo Oliinan ja Tuulenkääntäjät-työryhmän järjestämä tapahtuma muistuttaa siitä, että kaappeihin kertyy kuin huomaamatta tavaraa, jota ei lopulta haluakaan tai tarvitsekaan.

Järjestäjät kannustavat lähtemään liikkeelle vaikkapa pikkujoulut mielessä: joka vuosi ei ole ekologisesti järkevää ostaa uusia juhlavaatteita. Järjestäjät myös vinkkaavat, että kaappeja voi siivota kaverin kanssa ja varata yhteisen myyntipaikan.

Ompelimo Oliinan Jenny Sainio pitää Vaatevaihtureissa ovet avoinna ja tarjoaa mahdollisuuden tuunata löydöt mieleisiksi.

Tapahtumaan on vapaa pääsy tekemään ostoksia. Myyjien paikkamaksu on 5 euroa, ja paikkoja on rajoitetusti.

Vaatevaihturit-tapahtuma lauantaina 23.10. klo 11–16 Salon Taitokeskuksessa Sinisellä talolla (Rummunlyöjänkatu 2).