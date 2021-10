Valkoposkihanhien muutto ei edistynyt viime viikolla, Kouvolassa havaittiin jopa 120 000 hanhen parvi

Valkoposkihanhien muutto Suomesta etelään ei juuri edistynyt viime viikolla, kertovat ely-keskukset tiedotteessaan. Suomessa olevien hanhien painopiste on siirtynyt selvemmin Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Itä-Uudellemaalle. Suurimpiin parviin kuuluu yli 100 000 lintua.

Kouvolan Teutjärvellä arvioitiin olevan viime viikolla jopa 120 000 hanhea ja Lapinjärvellä 100 000 hanhea. Yli 50 000 linnun parvia on arvioitu olevan Askolassa, Hollolassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa ja Orimattilassa.

– Voimakkaat ja lämpimät vastatuulivirtaukset estävät valkoposkihanhien muuttoa Suomessa ja Venäjällä parina lähipäivänä, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen kertoo.

Sen sijaan perjantain ja lauantain tienoilla Suomen pohjoispuolelle vahvistuu korkeapaine, jolloin hanhien lähtöalueilla tuuli heikkenee ja sää on otollinen hanhien muuton loppuryntäykselle.

STT

