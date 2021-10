Valmet Automotive rakentaa biokaasuterminaalin Uudenkaupungin tehtaalle

Autovalmistaja Valmet Automotive kertoo allekirjoittaneensa sopimuksen biokaasuterminaalin rakentamisesta Uudenkaupungin tehtaalle.

– Biokaasuterminaalin avulla teemme tehtaastamme hiilineutraalin, kertoo Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus tiedotteessa.

Biokaasun on määrä korvata autotehtaan maalaamon uunien lämmitykseen käytettävä kevyt polttoöljy. Terminaali on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Terminaalissa tullaan aluksi käyttämään nesteytettyä maakaasua. Tavoitteena on siirtyä pelkästään biokaasun käyttöön niin pian kuin maalaamon toiminnan vaatima määrä biokaasua on saatavilla.

Valmet Automotive kertoo siirtyneensä Uudenkaupungin tehtaalla fossiilivapaaseen sähköön toissa vuonna ja uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettuun kaukolämpöön viime vuonna.

Tehtaan energiatehokkuutta parannetaan

Biokaasuhankkeeseen kuuluu myös tehtaan energiatehokkuuden parantaminen, kun maalaamon uunien lämmitysjärjestelmä uudistetaan. Kokonaisuudessaan biokaasuhankkeen arvioidaan vähentävän Uudenkaupungin tehtaan energiankulutusta noin 5-10 prosenttia nykytasosta.

Yhtiö kertoo, että biokaasuterminaalin maanrakennustyöt Uudenkaupungin tehdasalueella käynnistyvät mahdollisimman pikaisesti. Kyseessä on 120 kuutiometrin suuruinen nesteytetyn maa- ja biokaasun varasto- ja höyrystysterminaali.

Antti Autio

STT

