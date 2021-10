Valtionhallinnon ylimmän johdon karenssiaika pitenemässä maksimissaan vuoteen – tavoitteena estää mahdollinen korruptio

Valtionhallinnon ylimmän johdon karenssiaika on pitenemässä maksimissaan vuoteen nykyisen puolen vuoden sijasta. Tällä pyritään muun muassa estämään mahdollinen korruptio ylimpien virkamiesten siirtyessä yksityiselle puolelle.

Karenssiajan pidentäminen koskisi valtionhallinnon keskeisissä ylimmän johdon tehtävissä ja Puolustusvoimien tietyissä ylemmän johdon tehtävissä toimivia.

Hallituksen torstaina antaman esityksen tavoitteena on varmistaa paremmin, että merkittävät salassa pidettävät tiedot ovat menettäneet merkityksensä uuden palvelussuhteen alkaessa.

Lisäksi jatkossa sidonnaisuusilmoituksen antaminen koskisi myös ministereiden erityisavustajia, joilla on pääsy lähes kaikkiin samoihin tietoihin kuin heidän esimiehenään toimivalla ministerillä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

STT

