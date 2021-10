Valtiovarainministeri Saarikko Veikkauksen edunsaajien tilanteesta: ”En uskalla luvata, että leikkaukset sellaisenaan kaikilta edunsaajilta peruttaisiin”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ei tässä vaiheessa lupaa, että kaikkia Veikkauksen edunsaajia uhkaavat rahoitusleikkaukset peruttaisiin.

Varojen uhattu väheneminen johtuu Veikkaus-tuottojen vähenemisestä, sillä järjestöt ja muut tahot ovat saaneet avustuksen suoraan rahapelimonopolin tuotoista.

Saarikko muistutti, että hallitus on sitoutunut koronaepidemian aiheuttaman shokin vuoksi korvaamaan rahoituksen pienenemisen täysimääräisesti tälle vuodelle. Ensi vuodelle kompensaatio kattaa enää 90 prosenttia, mistä hallitus on aiemmin yhdessä linjannut.

Saarikko sanoi, että hallituskumppaneiden muuttunut linja on kasvattanut painetta palata päätöksen äärelle ja että valtiovarainministerinä hän etsii keinoja asian hoitamiseksi. Hän painotti, että kyse ei ole vain kulttuurin, vaan esimerkiksi myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksesta.

– En uskalla luvata sitä, että leikkaukset sellaisenaan kaikilta edunsaajilta peruttaisiin, Saarikko sanoi eduskunnassa toimittajalle.

Rahoitusta ei tulisi hänen mukaansa etsiä niin sanotuista eduskunnan joululahjarahoista, joita kansanedustajat ehdottavat itselleen läheisiin kohteisiin. Summa on perinteisesti joitain kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

– Pidän perusteltuna, että perinteiseen tapaan eduskunta saa ratkottavakseen budjetista tuon tyyppisen osuuden myös tänä vuonna.

Ongelma moneksi vuodeksi

Ensi vuoden jälkeen pienentyneitä Veikkaus-tuottoja on tarkoitus kompensoida entistäkin vähemmän. Veikkauksen edunsaajien tulevien vuosien rahoitusta tarkastellaan erillisessä työryhmässä loppuvuoden ajan.

– Nyt kannattaa elää vähän pidempään kuin päivä tai yksi tviitti kerrallaan. Kysymyksessä on ongelma moneksi vuodeksi, mikä tuli voimakkaasti pintaan koronavuoden aikana, Saarikko sanoi.

Keskustajohtaja kommentoi yleisesti myös leikkauksia koskevan keskustelun etenemistä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kritisoinut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) siitä, että tämä kertoi tiistaina medialle ja kulttuurialan toimijoille siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriön leikkaukset kohdentuvat.

– Varmasti tässä ei tyylipisteitä heru siitä, miten tämän viikon kulku on mennyt, Saarikko sanoi.

Tiistain tiedotuksen jälkeen SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat asettuneet vastustamaan kulttuurialan leikkauksia. Niiden osuus vähenevästä rahoituksesta on noin 18 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat tuet ovat yhteensä vähentymässä 43 miljoonalla eurolla. Muut ministeriöt eivät ole kertoneet, miten ne jyvittävät pienentyvän rahoituksen.

Arpajaislaki linjaa Veikkaus-tulojen käytöstä. Niistä 53 prosenttia jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulttuurille, tieteelle, urheilulle ja nuorisotyölle. Sote-järjestöt saavat 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Viimeinen neljän prosentin siivu menee hevosurheilulle maa- ja metsätalousministeriön jakamana.

Ilkka Hemmilä

STT

