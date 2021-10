Varoen verkossa

Pankkitunnuksia kalastelevat rikolliset ovat liikkeellä aiempaa aktiivisemmin, Tänä vuonna tehdään uusi ennätys sekä tapausten määrillä että rahallisilla vahingoilla mitattuna. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty asiasta yli 1 200 ilmoitusta (SSS 25.10.). Tällä vauhdilla niiden määrä kaksinkertaistuu viime vuodesta.

Kaikki yritykset eivät ole jääneet vain yrityksiksi. Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen mukaan vääriin käsiin joutuneilla tunnuksilla on aiheutettu tänä vuonna yli 8,5 miljoonan euron vahingot.

Pankkitunnusten kalastelu ei ole uusi ilmiö. Traficomin mukaan tapauksia on kuitenkin ollut viime aikoina tavallista enemmän. Aiemmasta poiketen huijarit ovat liikkeellä kaikkien suomalaisten pankkien nimissä.

Verkkopankkitunnuksista puhuttaessa on syytä huomata, että niitä käytetään muuallakin kuin vain pankin palveluissa. Niillä voi päästä käsiksi esimerkiksi vahvan tunnistautumisen takana oleviin viranomaistietoihin, ja niiden avulla rikolliset voivat käyttää pahaa-aavistamattoman kansalaisen identiteettiä omissa tekemisissään.

Pankkitunnusten hankkiminen huijaamalla on vain osa verkossa tapahtuvasta tavallisiin ihmisiin kohdistuvasta rikollisuudesta. Myös sosiaalisen median, sähköpostien sekä pelien tileille yritetään murtautua eri keinoin.

Liikenne- ja viestintävirasto on vastikään päivittänyt yleisölle tarkoitetut suojautumisohjeensa sekä ohjeet siitä, miten pitää toimia, jos tilille on jo tunkeuduttu luvatta.

Yksi perusohje on, että jokaiselle palvelulle ja tilille on oma salasanansa. Muistamisen kannalta olisi kätevä käyttää joka paikassa yhtä salasanaa, mutta joka lukkoon sopiva yleisavain ei ole turvallinen. Verkkopankkia käytettäessä turvallisin tapa välttää valesivustoille joutumista on kirjoittaa selaimen osoitekenttään pankin koko osoite.

Verkkomaailmassa yhdellä pienellä virheellä voi olla vahingolliset seuraukset. Huijarit kehittelevät omia keinojaan suojausmenetelmien kehittyessä. Paras turvatakuu on käyttäjän oma varovaisuus. Tietoja ei kannata antaa pyytäjille eikä viestejä avata, jos tilanne tuntuu vähänkään epäilyttävältä.