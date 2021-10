Varustamot haluavat kiristää roimasti tavoitetta päästöleikkauksista

Laivanvarustamoiden maailmanlaajuinen kattojärjestö haluaa, että koko maailman merenkulku saataisiin hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tämän hetken tavoite on hiilidioksidipäästöjen puolittaminen.

Varustamoiden kattojärjestö ICS esittää, että tavoite hiilineutraaliudesta olisi sitova ja maailmanlaajuinen. Järjestön valmistelema esitys on annettu YK:n alaiselle merenkulkujärjestö IMO:lle.

– IMO:lle tehty esitys tavoitteen kiristämisestä on selkeä osoitus, että koko varustamoelinkeino haluaa kulkea määrätietoisesti kohti nollapäästöistä merenkulkua ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala tiedotteessa.

IMO:n jäsenmaat käsittelevät esitystä ympäristönsuojelukomitean kokouksessa marraskuussa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uutta teknologiaa

Suomen Varustamojen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää uutta teknologiaa ja polttoaineita. Tällä hetkellä vähähiilisiä polttoaineita ei ole kaupallisesti saatavilla maailmanlaajuisen kauppalaivaston tarvitsemassa mittakaavassa.

Näin ollen tarvitaan panostuksia tutkimus ja kehitystyöhön. Uusien ratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen edellyttää myös rahoitusmekanismeja vihreille investoinneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Varustamot ovat sitoutuneita tekemään mittavia operatiivisia toimenpiteitä ja investointeja päästöjen vähentämiseksi, mutta myös muita panostuksia tarvitaan. Tulevaisuudessa vähähiilisten polttoaineiden saatavuus tulee olemaan ratkaiseva avainkysymys, arvioi Suomen Varustamojen hallituksen puheenjohtaja Matti-Mikael Koskinen.

Ylivoimainen enemmistö maailmankaupasta kulkee meritse

ICS on esittänyt myös merenkulun tutkimus- ja tuotekehitysrahaston perustamista sekä globaalin hiilimaksun keräämistä. Näillä saataisiin varoja uusien teknologioiden kehittämiseen merenkulkualalle.

Suomen Varustamojen mukaan meriliikenne on jo nyt ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. 90 prosenttia maailmankaupasta kulkee meritse. Vajaat kolme prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta.

Antti Autio

STT

Kuvat: