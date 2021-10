Vehviläinen tapaa oikeusoppineita, haluaa selvyyttä ministerien ja kansanedustajien oikeudellisen vastuun käsittelyyn

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen arvioi tänään pidettävässä tapaamisessa oikeusoppineiden kanssa sitä, onko eduskunnan täysistunto oikea paikka käsitellä ministerien ja kansanedustajien oikeudellista vastuuta.

Vehviläinen on kutsunut eduskuntaan oikeus- ja valtiosääntöasiantuntijoita sekä lisäksi kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat pohtimaan asiaa ja arvioimaan perustuslain mahdollista muutostarvetta.

Selvityksen taustalla on, että eduskunta on Vehviläisen puhemieskaudella käsitellyt kahdesti asiaa, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuukysymyksen kohdalla viime joulukuussa ja kesällä 2020 kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojan kohdalla.

– Mielestäni eduskunnan täysistunnolle ei tulisi kuulua kansanedustajiin liittyvät juridiset kysymykset. On riski, että juridiikka ja politiikka sekoittuvat, Vehviläinen sanoi syysistuntokauden alussa.

Aiheesta on pyydetty puheenvuorot emeritusprofessori Mikael Hidéniltä, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä, oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ja valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljaselta. Muina asiantuntijoina paikalle on kutsuttu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

