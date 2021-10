Vehviläinen tapasi oikeusoppineita – seuraavaksi ministerien ja kansanedustajien oikeudellisen vastuun käsittelyä arvioi oikeusministeriö

Oikeusoppineet ja eduskuntaryhmät kävivät keskiviikkona eduskunnassa alustavan keskustelun puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) johdolla siitä, mikä on täysistunnon rooli ministereitä ja kansanedustajia koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Vehviläisen mukaan tilaisuuden lopputulemana päätettiin pyytää oikeusministeriötä laatimaan taustamuistio, jonka pohjalta eduskuntaryhmät myöhemmin arvioivat, onko asiassa tarvetta jatkokeskustelulle.

– Suomessa ei mennä suin päin muuttamaan perustuslakia. Pitää ylipäänsä arvioida, onko nykyisiä säädöksiä tarvetta muuttaa vai ei, Vehviläinen sanoi toimittajille eduskunnassa tilaisuuden jälkeen.

Poissa keskustelutilaisuudesta olivat eduskuntaryhmistä Vehviläisen mukaan vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt. Vasemmistoliitosta kerrotaan syyksi, että eduskuntaryhmän puheenjohtajavaihdoksen vuoksi kutsu ei tavoittanut ryhmää ajoissa.

Vehviläinen ei avannut paikalla olleiden ryhmien kantoja asiaan. Hänen mukaansa moni totesi, että haluaa saada asiasta lisätietoa ennen kuin ottaa kantaa.

– Perustuslaki on kaiken lainsäädännön yläpuolella, joten on todella tärkeää, että löytyy parlamentaarista yhteistä näkemystä, jos perustuslakia lähdetään muuttamaan. Tärkeä on myös käydä laajaa ja avointa keskustelua.

Vehviläisen omasta mielestä tarvetta jatkokeskustelulle ehkä olisi, mutta hän myönsi, että asia on vaikea. Hän painotti, että ei ole juristi eikä valtiosäännön asiantuntija, joten hänen täytyy olla varovainen ottamasta yksityiskohtiin kantaa ennen kuin itsekin on nähnyt muistion.

Asiantuntijoiden näkemyksissä vivahde-eroja

Vehviläinen kertoi asiantuntijoiden näkemyksissä olleen erilaisia vivahteita.

Paikalla olivat puhemiehen mukaan emeritusprofessori Mikael Hidén, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) käytti tilaisuudessa puheenvuoron. Perustuslakivaliokunnasta tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Henriksson sanoi tilaisuuden jälkeen, että perustuslain muuttamiseen pitää olla painavat syyt ja siitä tulee olla laaja yhteisymmärrys. Hän painotti, että eduskuntaryhmät ovat tässä keskeisessä roolissa.

– Taustapaperin pohjalta katsotaan sitten, miten ja millä tavoin keskustelu jatkuu.

Keskustelutilaisuuden taustalla on, että eduskunta on Vehviläisen puhemieskaudella käsitellyt kahdesti asiaa, ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuukysymyksen kohdalla viime joulukuussa ja kesällä 2020 kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytesuojan kohdalla.

Puhemies ei voi puuttua Turtiaisen maailmansota-tviittiin

Vehviläinen kommentoi myös kysyttäessä kansanedustaja Ano Turtiaisen eilistä tviittiä, johon oli merkitty lähetyspaikaksi eduskunnan istuntosali. Vehviläisen mukaan puhemiehellä tai eduskunnalla ei ole mahdollisuuksia puuttua edustajien tviitteihin, vaikka ne olisi lähetetty täysistuntosalista.

Turtiainen sanoo tviitissään, että elämme kolmannen maailmansodan aikaa ja kehottaa huoltamaan aseet ja täyttämään ammusvarastot pahimman varalle.

– Perustuslaissa sanotaan, että kansanedustajan on käyttäydyttävä arvokkaasti ja vakaasti ja loukkaamatta toista henkilöä, mutta perustuslaissa ei ole kannanottoja, minkälaisia tviittejä saa laittaa eduskunnan istuntosalista, Vehviläinen sanoi.

Hänen mukaansa Turtiaisen ja joidenkin muidenkin kansanedustajien tviittejä on arvioitu eduskunnassa viime keväänä ja silloin asiasta pyydettiin asiantuntija-arvioita. Tviiteistä tulee Vehviläisen mukaan paljon palautetta.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoi, että puhemies voi puuttua ja vedota kansanedustajan vakaaseen ja arvokkaaseen käyttäytymiseen istuntosalissa puheen perusteella.

Turtiainen perusti oman eduskuntaryhmänsä viime vuonna, kun hänet erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja sittemmin myös puolueesta. Turtiaisen uusi puolue Valta kuuluu kansalle kirjattiin puoluerekisteriin syyskuussa.

Sanna Nikula

STT

