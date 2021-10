Venäläispankki Sberbankin johtajan rahavirrat veroparatiisiyhtiön kautta soittivat Singaporen viranomaisten hälytyskelloja

Venäjän suurimman pankin Sberbankin johtajan German Grefin rahavirrat kiinnittivät Singaporen keskuspankin (MAS) huomion, selviää veroparatiiseja koskevasta Pandoran paperit -tietovuodosta. Gref oli muun muassa Guardianin ja Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan käyttänyt singaporelaista Asiaciti Trust -yhtiötä varojensa hallintaan.

Australialaisen kirjanpitäjän Graeme Briggsin perustama ja johtama Asiaciti on Pandoran papereiden mukaan auttanut vuosikymmenten ajan varakkaita asiakkaitaan piilottamaan omaisuuttaan veroparatiiseihin erilaisten monimutkaisten järjestelyjen kautta. Yhtiö otti asiakkaikseen monia sellaisia henkilöitä, jotka olisivat olleet tavallisille kirjanpitoyrityksille liian riskialttiita.

Venäjän entinen talouskehitysministeri Gref oli tullut Asiacitin asiakkaaksi vuonna 2015, jolloin hänen johtamansa pankki oli joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi Ukrainan kriisiin liittyen. Samoihin aikoihin asiakkaaksi tuli muitakin korkean profiilin venäläisiä liikemiehiä, kuten presidentti Vladimir Putinin hallinnon entinen varakansliapäällikkö, sittemmin investointipankkiiriksi ryhtynyt Kirill Androsov.

Gref ei kommentoinut asiaa Guardianille. Androsovin asianajaja sanoi, ettei tämän liiketoiminnassa ole tapahtunut mitään laitonta.

Grefin johtama Sberbank on suomalaisille tuttu erityisesti siitä, että entinen pääministeri Esko Aho on istunut pankin hallituksessa vuodesta 2016. Sberbank on Venäjän valtion enemmistöomistuksessa, joten sillä on läheiset yhteydet Kremliin.

Vaikutusvaltaisten venäläisten asiakkuus kiinnitti keskuspankin huomion

Asiacitin perustaja Briggs, 75, on kerännyt kymmenien miljoonien dollarien omaisuuden auttamalla arkaluontoisia asiakkaita pitämään varallisuutensa hämärän peitossa. Kansainvälisen tutkivien toimittajien järjestön ICIJ:n mukaan Briggs onnistui useimmiten pysymään juuri ja juuri lain kirjaimen puitteissa venyttämällä lakia äärimmilleen erilaisten porsaanreikien avulla.

Vuonna 2017 Singaporen keskuspankki ryhtyi tekemään perusteellisen tarkastuksen Asiacitiin ja yritti selvittää, miten yhtiössä noudatettiin lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Tutkimusten edetessä keskuspankki kiinnitti erityistä huomiota Asiacitin poliittisesti vaikutusvaltaisiin venäläisasiakkaisiin. Lainsäädännön mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden varojen kanssa täytyy olla erityisen tarkkana, koska riski esimerkiksi rahanpesuun on korkeampi.

Keskuspankin tutkijoiden mukaan näihin asiakkaisiin liittyi epätavallisia miljoonien dollarien suuruisia maksuja ja epäilyttäviä rahavirtoja, joihin Asiacitin olisi pitänyt kiinnittää tarkempaa huomiota. Venäläisliikemiesten ei osoiteta syyllistyneen mihinkään laittomaan, mutta heidän rahavirtojensa löyhä valvominen toimi esimerkkinä siitä, ettei Asiaciti noudattanut tavanomaisia varotoimia tällaisten ”korkean riskin asiakkaiden” kohdalla.

Vuonna 2019 Asiacitin sisällä keskusteltiin luottamuksellisesti yhtiön Venäjä-ongelmasta, ja henkilökunta totesi, että joillekin asiakkaiden tekemille maksuille ei löytynyt selvää taloudellista syytä.

Singaporen keskuspankki antoi vuonna 2020 Asiacitille 1,1 miljoonan dollarin sakot yhtiön toiminnasta löytyneiden puutteiden takia.

Venäläiset yliedustettuina vuodetussa aineistossa

ICIJ:n sunnuntaina julkaisema yli 11,9 miljoonaan asiakirjaan pohjautuva tietovuoto paljastaa poliittisten eliittien veroparatiisikytköksiä. Kyseessä on tiettävästi maailman suurin tietovuoto.

Aineistoa on saatu 14:stä veroparatiisipalveluja tarjoavasta yhtiöstä ympäri maailmaa. Selvitystyöhön osallistui kahden vuoden ajan yli 600 toimittajaa 150 mediasta, Suomesta mukana oli Ylen MOT-toimitus.

Asiakirjoihin perehtyneen tutkijaryhmän mukaan venäläiset ovat suhteettoman laajasti edustettuna aineistossa. Vuoto sisältää tietoa yli 27 000 yrityksestä, joista 14 prosentilla on takana Venäjän kansalaisia. Aineiston perusteella ainakin 46 venäläisoligarkkia käyttää omaisuuksien piilotteluun liittyviä offshore-yrityksiä.

Yle kertoi sunnuntaina Pandoran paperien perusteella, kuinka Putinin suomalaiselle ystävälle Gennadi Timtshenkolle järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. Aineisto valotti myös monien muiden Putinin lähipiiriläisten talouskuvioita.

Anssi Rulamo

STT

