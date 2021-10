Viesti sai Power Cupista erinomaisen palautteen ja vähän myös rahaa – ”Jäimme jonkun verran plussalle”

Heinä- ja elokuun vaihteessa järjestetty Salon Urheilupuistossa lentopallon junioriturnaus Power Cup onnistui muutenkin kuin vain tapahtuman järjestäjän Salon Viestin näkökulmasta.

Tutkimusyritys Sponsor Insightin tekemän kävijäkyselyn mukaan peräti 96 prosenttia tapahtumaan osallistuneista pelaajista, valmentajista ja talkoolaisista antoi kokonaisarvosanaksi ”erittäin hyvän” tai ”melko hyvän”.

46 prosenttia tärkeimmästä kohderyhmästä eli pelaajista piti tapahtumaa erittäin hyvänä.

– Palautteessa oli paljon sellaisia positiivisia asioita, joita itse katsomme niin läheltä, ettemme osaa niitä aina arvostaa. Esimerkiksi joki, ihmisten ystävällisyys ja se, että Saloa pidettiin ”pienenä ja kauniina kaupunkina”, Power Cupin paikallispäällikkö Johanna Anttonen kertoi.

– Se ei yllättänyt, että Urheilupuistoa kehuttiin. Negatiiviset palautteet liittyivät lähinnä ruokaan, jonka kanssa taas Viestillä ei ollut tekemistä.

Kyselyyn osallistui 342 vastaajaa. Power Cupiin osallistui 282 joukkuetta ja noin 2 200 pelaajaa.

Kaikkiaan nelipäiväisen tapahtuman kävijämääräksi arvioitiin noin 3 000.

Koronaviruksen vuoksi kolmeen kertaan siirrettyyn turnaukseen odotettiin alun perin jopa tuhatta joukkuetta ja 10 000 pelaajaa, mutta koronatilanne supisti turnausta rajusti.

Viestin kanssa turnauksen järjestänyt Lentopalloliitto tiedotti pian turnauksen jälkeen, että turnaus vietiin läpi ilman koronatartuntoja, joka oli järjestäjien ykkösprioriteetti ja aiheutti paljon lisätyötä ”normaaliin” Power Cupiin verrattuna.

Power Cupin järjestelyiden voidaan siis sanoa todistetusti onnistuneen erinomaisesti. Mutta entä talous?

Anttonen ei halunnut kertoa tarkkoja summia, paljonko Salon Viestille jäi rahaa turnauksesta.

– Jäimme jonkun verran plussalle, kun saimme minimoituja hyvin kuluja. Esimerkiksi markkinoinnissa pyrimme käyttämään paljon sosiaalista mediaa, Anttonen kertoo.

Mihin Viesti aikoo Power Cupista saadut rahat käyttää?

– Tärkein asia on valmentajien koulutus, jota on toivottu jo pidempään. Lisäksi seuran nettisivuja pitää parantaa ja varmaan jotain pitää jättää pahan päivän varallekin. Pienessä kaupungissa on monta seuraa, jotka kamppailevat samoista yhteistyökumppaneista.

– Mutta siis toiminnan kehittäminen on tärkeintä, Anttonen tiivistää.

Salon Viesti on noussut korona-aikana komeasti ylös pahimmasta lamakaudestaan. Pelaajamäärä on Anttosen mukaan noussut vuodessa huimat 37 prosenttia. Tällä hetkellä Viestissä on 190 pelaajaa.

– Pitää muistaa, että kun pelaajamäärä nousee, niin kulutkin nousevat.