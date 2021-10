Vihreät odottavat ministerivalinnoista pitkää kokousta – puolue valitsee ainakin uuden sisäministerin

Vihreät varoittelivat pitkän kokouksen mahdollisuudesta, kun puolueen kansanedustajat ja puoluevaltuuskunta vetäytyivät päättämään puolueen ministerivalinnoista.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo on jäämässä vanhempainvapaalle loppuvuoden aikana, joten vihreiden pitää valita ainakin tuore sisäministeri. Myös ympäristö- ja ilmastoministerin vaihtamisen mahdollisuutta on mediatietojen mukaan pidetty esillä.

Vihreät saapuivat kokoustamaan puoli viideltä Helsingin Pikkuparlamenttiin. Tilaisuuden venymisestä varoittivat muun muassa puheenjohtajan sijaiseksi äskettäin valittu Iiris Suomela sekä eduskuntaryhmää johtava Emma Kari, jonka nimi on pyörinyt mukana ministerispekulaatioissa.

Suomelan mukaan vihreissä on vahva tunnelma sen puolesta, että puheenjohtajan sijaisen ja sisäministerin sijaisen pestejä ollaan jakamassa kahdelle eri henkilölle.

Ohisalo tekee yhteiskokoukselle ehdotuksen ministerijärjestelyistä, mutta kokous voi tehdä omia vastaesityksiä.

Yle: Ohisalon esityksille epäröintiä

Viikonloppuna Helsingin Sanomat kertoi omien tietojensa pohjalta, että Ohisalo olisi esittänyt Karia uudeksi ympäristö- ja ilmastoministeriksi. Yle kertoi lisäksi, että Ohisalo olisi esittänyt sisäministeriksi joko nykyistä ympäristöministeriä Krista Mikkosta tai tuoretta varapuheenjohtajaa Atte Harjannetta.

Puolueen kolmas ministeri, ulkoministeri Pekka Haavisto säilyttää mediatietojen mukaan ulkoministerin salkkunsa.

Ylen tietojen mukaan Mikkonen ei olisi halukas sisäministeriksi, mutta häntä yritetään suostutella tehtävään. Ministeriryhmä Haavisto-Harjanne-Kari puolestaan herätti epäilyjä puolueen sisällä, koska kaikki kolme ovat helsinkiläisiä.

