Vihreät valitsee puheenjohtajasijaisen Ohisalolle

Vihreiden puoluehallitus valitsee tänään puheenjohtajasijaisen Maria Ohisalolle. Hän odottaa lasta ja jää loppusyksystä äitiysvapaalle ja siksi puolue tarvitsee sijaispuheenjohtajan.

Valinta tehdään puolueen varapuheenjohtajien Atte Harjanteen, Hanna Holopaisen ja Iiris Suomelan välillä.

Puoluehallituksessa kiinnitettäneen sijaisvalintaa tehtäessä huomiota tammikuussa järjestettäviin aluevaaleihin. Niitä ei käydä Harjanteen kotikaupungissa Helsingissä. Holopainen on Lappeenrannasta ja Suomela Tampereelta.

Puoluehallituksessa ollaan STT:n kyselykierroksen perusteella laajasti sitä mieltä, että puheenjohtajan sijaisen pitäisi edustaa seutua, jossa vaalit käydään tai olla itse jopa ehdolla vaaleissa.

Puoluehallituksessa on yhteensä 12 jäsentä. Heidän joukossaan ovat puolueen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa

Puolue päättää myöhemmin tässä kuussa ministerijärjestelyistä. On mahdollista, että ministeriksi nousee sijaispuheenjohtaja, mutta vihreät voi myös päätyä johonkin toiseen nimeen. Myös ministerikierrätys on mahdollista.

STT

