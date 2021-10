Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan eduskuntaryhmälle – muun muassa Atte Harjanne on kiinnostunut tehtävästä

Vihreiden kansanedustajat valitsevat tänään uuden puheenjohtajan eduskuntaryhmälleen.

Ainakin puolueen kansanedustajat Atte Harjanne ja Jenni Pitko ovat kiinnostuneita tehtävästä, minkä lisäksi kansanedustaja Saara Hyrkkö harkitsee asiaa. Henkilöt kertoivat asiasta STT:lle.

37-vuotias helsinkiläinen Harjanne, joka on puolueen tuore varapuheenjohtaja, oli jo aiemmin mukana puolueensa ministeri- ja puheenjohtajaspekulaatioissa. Oululainen Pitko, 35, ja espoolainen Hyrkkö, 34, ovat molemmat Harjanteen tapaan ensimmäisen kauden kansanedustajia. Aiemmin vaalikaudella Pitko sijaisti ryhmää tällä hetkellä johtavaa Emma Karia tämän äitiysloman ajan.

Vihreiden eduskuntaryhmä valitsee uuden johtajansa viikoittaisessa kokouksessaan iltapäivällä. Aiemmin tässä kuussa vihreät päättivät, että Kari siirtyy ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

Vihreissä ei ole etukäteen päätetty sitä, tulisiko uuden ryhmäjohtajan jatkaa tehtävässään vaalikauden loppuun tai tehdä tilaa Karille, kun tämän ministeripesti päättyy. Ryhmäjohtajan paikka on perinteisesti katkolla valtiopäivien alkaessa joka helmikuussa.

Ohisalo jää vanhempainvapaalle

Iltapäivän kokouksesta odotetaan päätöstä keskeisille henkilövalinnoille, jotka ovat kestäneet vihreissä koko alkusyksyn.

Kun Kari siirtyy ympäristö- ja ilmastoministeriksi, tehtävää nykyisin hoitava Krista Mikkonen siirtyy sisäministeriksi. Ministerikierron takana on puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon jääminen vanhempainvapaalle.

Ohisalolle on valittu erillinen sijainen myös puolueen puheenjohtajaksi. Tehtävää tulee hoitamaan Iiris Suomela, joka puolestaan valittiin yhdessä Harjanteenja Hanna Holopaisen kanssa puolueen uusiksi varapuheenjohtajiksi syyskuun puoluekokouksessa.

Harjanteen tai Holopaisen mahdollinen tuplarooli olisi kuitenkin harvinaisuus, sillä puolueet pitkälti pitävät oman johtonsa ja eduskuntaryhmien johdon erillään toisistaan. Tällä hetkellä vasemmistoliiton Jussi Saramo on puolueiden varapuheenjohtajista ainoa, joka toimii eduskuntaryhmän johdossa. Läheltä liippaa vain RKP:n Sandra Bergqvist, joka toimii niin puolueen kuin ryhmän varajohtajana.

Kokouksesta mielenkiintoista odottaa ainakin eduskunnassa kolmatta kautta vaikuttava Heli Järvinen. Hän ei kommentoi, ketä tukee uudeksi ryhmäjohtajaksi, muttei ole itse käytettävissä tehtävään.

– Perinteisesti ryhmän puheenjohtajisto on tehnyt myös paljon yhteistyötä. Vielä suurempi merkitys on johtajiston kokonaisuudella kuin pelkällä puheenjohtajan henkilöllisyydellä, Järvinen sanoo.

