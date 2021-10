Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Atte Harjanne

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi on valittu Atte Harjanne tiukan äänestyksen jälkeen. Harjanne on myös yksi puolueen varapuheenjohtajista.

– On hienoa päästä tekemään vihreää politiikkaa ja kestävämpää maailmaa myös tässä uudessa roolissa. Tämähän ei ole sellainen rooli, jonka olennainen pointti on päästä poseeraamaan tähän kameroiden eteen, vaan tässä tehdään duunia ja huolehditaan, että eduskuntaryhmän työ on mahdollisimman vaikuttavaa, hän sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Äänestyksiä oli kaksi. Toiselle kierrokselle pääsi Harjanteen lisäksi eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenni Pitko. Myös ryhmän toinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö oli ehdolla. Pitko ja Hyrkkö jatkavat rooleissaan.

37-vuotias helsinkiläinen Harjanne oli jo aiemmin mukana puolueensa ministeri- ja puheenjohtajaspekulaatioissa. Harjanne arvelee itse, että hänen valinnassaan painottui rooli sillanrakentajana, hyvät yhteistyötyö- ja kuuntelutaidot.

Ryhmä ei vielä Harjanteen mukaan tehnyt lopullista päätöstä siitä, jatkaako puheenjohtajisto vaalikauden loppuun.

– Meillä on joka tapauksessa sääntöjen mukaan valintatilanne helmikuussa, ja silloin katsotaan, miten tehdään.

Tuplarooli on harvinaista

Harjanne ei näe suurta demokraattista ongelmaa siinä, että sama ihminen on puoluejohdossa ja eduskuntaryhmän johdossa. Hän näkee asetelmassa jopa tiettyjä synergiaetuja.

– On ihan hyvä kriittisesti tarkastella, keskittyykö valta joidenkin positioiden kautta liikaa. Sitä keskustelua käytiin myös tämän ympäriltä jo siitä asti, kun tämä tilanne muodostui. Meidän säännöissämme ei ole mitään, mikä tämän estää, hän sanoi.

Tuplarooli on kuitenkin harvinaisuus. Tällä hetkellä vasemmistoliiton Jussi Saramo on puolueiden varapuheenjohtajista ainoa, joka toimii eduskuntaryhmän johdossa. Läheltä liippaa RKP:n Sandra Bergqvist, joka toimii niin puolueen kuin ryhmän varajohtajana.

Keskeiset henkilövalinnat ovat kestäneet vihreissä koko syksyn. Tehtäväkierrätys puolueen sisällä johtuu siitä, että puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on jäämässä vanhempainvapaalle. Nykyinen eduskuntaryhmän johtaja Emma Kari siirtyy ympäristö- ja ilmastoministeriksi, ja tehtävää nykyisin hoitava Krista Mikkonen siirtyy sisäministeriksi.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula

STT

