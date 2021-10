Vilpas kohtaa edellisestä liigavisiitistä nöyremmät Biisonit – ”Tällä kertaa emme lähde hirveillä riskeillä tai rahalla tekemään menestystä liian nopeasti”

Paljon on muuttunut siitä, kun Loimaa Bisons viimeksi vieraili Salohallissa Korisliigan ottelussa. Vilppaan ja Bisonsin edellinen ottelu pelattiin maaliskuussa 2016 eli yli viisi ja puoli vuotta sitten.

Sen jälkeen Vilpas on rynninyt vastustamattomasti Korisliigan kärkiseurojen joukkoon selviämällä kolmesti loppuotteluihin ja voittamalla seurahistoriansa ensimmäisen mestaruuden viime keväänä.

Bisons taas jauhoi samaan aikaan II ja I divisioonassa, josta se pompsahti takaisin parrasvaloihin täksi kaudeksi.

– Loimaalla nähdään hienona juttuna, että olemme taas Korisliigassa. Viimeksi kun nousi tuli, täällä opittiin liian hyvään. Nyt olemme perinteisempi sarjanousija, sillä meillä on pieni budjetti emmekä ole valmis joukkue, Bisonsin joukkueenjohtaja Heikki Perho sanoo.

Bisonsin edellisellä liigavisiitillä 2011–2016 Loimaalle satoi menestystä kahden mestaruuden ja neljän mitalin muodossa, mutta kaikki päättyi taloudelliseen romahdukseen, minkä seurauksena seuran liigalisenssi evättiin toukokuussa 2016.

Sekasortoisella päätöskaudella Bisons joutui tyhjentämään pelaajistoaan taloustilanteen vuoksi ja puolivälierissä tulikin pelillinen noutaja Tampereen Pyrinntöä vastaan. Ennusmerkit olivat jo nähtävissä jutun alussa mainitussa Salohallin maaliskuisessa kohtaamisessa, jossa Bisons jäi käsittämättömästi 45 pisteeseen (Vilpas teki 85).

– Tällä kertaa emme lähde hirveillä riskeillä tai rahalla tekemään menestystä liian nopeasti. Siitä on karu historia olemassa myös monen muun seuran osalta, Perho muistuttaa.

– Biisonit ovat ehkä vähän nöyrtyneet siitä, miten viimeksi joukkue tuli liigaan. Totta kai haluamme säilyttää jotain siitä asenteesta, mutta haluamme mieluummin tehdä pidempiaikaisen projektin.

Menestysvuosien biisonilaumassa nähtiin hengästyttävä nippu nimimiehiä, kuten nyky-Vilppaat Roope Ahonen ja Mikko Koivisto. Oli myös muun muassa Tuukka Kotti, Matti Nuutinen, Ville Mäkäläinen, Antto Nikkarinen sekä kovia ulkomaalaisvahvistuksia, kuten Martin Zeno ja Jeb Ivey.

Nykyisessä Bisonsissa vastaavanlaisia tähtiä ei ole.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että joukkueeseemme on löydetty nuoria ja eteenpäin meneviä nuoria pelaajia, joilla on paljon potentiaalia. Joukkueen rakenne on sellainen, mitä kaikki ovat toivoneet, Perho kuvailee.

Perho myöntää, että alkukauden aikana Loimaalla ei ole vielä ehtinyt syntyä mitään suurempaa koripallohuumaa.

– Viidessä vuodessa saimme huomata, että buumi on kultavuosista ehtinyt haihtua. Sääli, ettemme saaneet hypeä nousukaudesta, kun ottelut jouduttiin pelaamaan koronan takia tyhjille katsomoille, Perho harmittelee.

– Paria voittoa se kaipaisi, niin homma lähtisi vähän paremmin lentoon.

Perhon mukaan Bisonsin konkreettinen tämän kauden tavoite on pudotuspelipaikka.

– Jos jäämme alempaan jatkosarjaan, on sieltä oikeinkin hyvä mahdollisuus nousta pudotuspeleihin, kun pelaamme niin sanotusti huonompia joukkueita vastaan. Tärkeintä on kuitenkin saada ehjä kausi etenkin tämän korona-ajan jälkeen, hoitaa taloudellisesti velvoitteet ja olla valmiina sekä tehdä pohjatyötä tulevia kausia varten, Perho paaluttaa.

Vilppaalle Perho haluaa nostaa hattua.

– Vilpas on kulkenut pitkän tien ja kasvanut suureksi ja vankaksi Korisliigan seuraksi. Ja viimein voittivat mestaruuden.

Bisonsin edellisen liiga-ajanjakson aikana sen ja Vilppaan välillä vallitsi kihelmöivä viha-rakkaussuhde. Asetelma ei ole Perhon mukaan muuttunut.

– Ei täällä varmaan hirveästi välitetä Vilppaasta. Pyrintö ja Vilpas ovat Bisonsille suurimmat arkkiviholliset.

VILPAS–BISONS KESKIVIIKKONA KELLO 18.30 SALOHALLISSA

Onko Vilpas löytänyt työhanskat käteensä?

Lähtökohdat:

Vilpas on voittanut viidestä ottelustaan kolme, Bisons yhden. Viikko sitten Kouvolassa Vilpas hävisi Kouvoille 87–99. Joukkueesta painotettiin pelin jälkeen yhteen ääneen, että nyt on ”peiliin katsomisen paikka” ja että ”hommia on tehtävä jatkossa yhdessä”. Samaan aikaan Bisons laittoi Karhubasketin kotonaan ahtaalle, mutta joutui taipumaan lopulta suursuosikille 71–79.

Seuraa häntä:

Juho-Matti Henttonen. Bisonsin 25-vuotias ja 202-senttinen sentteri on ensimmäisten otteluiden perusteella tekemässä todellista läpimurtoa liigaparketeilla. Saanut peliaikaa yli 27 ja puoli minuuttia ottelua kohden. Kahdessa viime ottelussa on tehnyt täsmällisen tilastotuplan: 21 pistettä, 9 levypalloa. Kuinka hyvin osaa hyödyntää pelaamisessaan Vilppaan Jeremiah Woodin puuttumisen?

Kokoonpanot:

Vilpas: Trey Niemi, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Riku Laine, Bryan Griffin.Poissa: Jeremiah Wood.

Bisons: Tatu Lehtisyrjä, Zach Thomas, Cortez Edwards, Vesa Heinonen, Juho-Matti Henttonen, Teemu Knihtinen, Sami Tahvanainen, Andre Norris Jr., Eemeli Hollo, Joona Airenne, Kazembe Abif, Thomas Vehmanen.

Ei poissaoloja.

Tulosennuste: 82–74.