Vilpas päästi taas 99 pistettä huippujoukkueen vieraana – ”Emme vedä sata lasissa”

Sami Toiviaisen Vilppaan syksy 2021 näyttää yhtä synkältä kuin syksy 2020.

Paperilla hyvältä näyttävä joukkue on lupaavan harjoituskauden jälkeen pudonnut alkukierroksilla terävimmän kärjen kyydistä.

Joukkueen roolitus on epäselvä, kommunikaatiokatkokset seuraavat toisiaan ja kuten vuosi sitten, joukkueen tärkein pelaaja Jeremiah Wood on loukkaantuneena. Tosin tänä syksynä Woodin pelikunto ei ole edes epävarma vaan hän on poissa pitkälle marraskuulle.

Ennen keskiviikon ottelua Kouvolassa Toiviainen kertoi, että ”keskittyminen on puolustukseen paluussa sekä palloskriinien puolustamisessa”.

Itse ottelussa Kouvot teki Vilppaan palloscreenipuolustuksesta silppua ja pääsi juoksemaan toistuvasti nopeita ja helppoja koreja heikosti palanneen Vilpas-puolustuksen selustaan.

Vilpas on kohdannut tällä kaudella kaksi liigan eliittijoukkuetta vieraskentällä (Karhubasket ja Kouvot) – kummallakin kerralla kotijoukkue on heittänyt 99 pistettä, eikä kummassakaan Vilpas ole ollut edes lähellä vierasvoittoa.

Kaiken lisäksi Kouvojen päävalmentaja Jyri Lehtonen myönsi, että hänen joukkueensa ei edes ollut ”hirveän hyvä hyökkäyksessä”.

Vilpas pelasi Kouvolassa täysin hyvin liikkuvan Kouvojen pussiin. Vilpas otti taas valtavasti heikoin hyötysuhteen keskimatkan hyppyheittoja, mutta toisin kuin esimerkiksi Kobria vastaan perjantaina, Vilpas ei nyt pystynyt kompensoimaan tilannetta kaukoheitoilla.

Ilmassa oli runsaasti pitkiä levypalloja, jotka Kouvot voitti järjestään ja pääsi juoksemaan kenttää. Yleensä sen jälkeen Vilpas aloitti oman hyökkäyksensä päätyrajalta. Kouvot vei levypallot tyrmäävästi 55–32.

– En yhtä enkä kahta enkä kolmeakaan kertaa sanonut, välillä aika rumastikin, että sinne korille pitää mennä, Toiviainen kertoi.

Mikä Vilppaan kannalta pahinta, joukkue ei totisesti hehkunut taistelutahtoa tai kamppailuvoimaa.

– Emme vedä sata lasissa. Sitä on ollut ilmassa jo hetken. Että laittaisimme kropan töihin joka kerta, emmekä väistelisi tai pelkäisi kolhuja. Jokaisen pelaajan ammattiylpeyden pitäisi lähteä siitä, että jokainen tilanne vedetään täysillä, Toiviainen vaati.

Aiemmin kaudella Toiviaisen ei ole tarvinnut olla huolissaan hyökkäämisestä. Keskiviikkona oli siihenkin syytä. Vilppaan hyökkäystehot lepäsivät lähes täysin liukkaan Marcus LoVettin (29 pistettä/9 syöttöä) sekä viidesti donkanneen Bryan Griffinin (25 pistettä/11 levypalloa) varassa.

Esimerkiksi Mikko Koivisto ja Roope Ahonen pelasivat kovat minuutit, mutta kumpikin otti vain neljä pelitilanneheittoa. Koiviston heittotila otettiin täysin pois, ja Ahonen näyttää arkailevan edelleen heittämistä. Tosin kumpikin jakoi kolme korisyöttöä ja Ahonen merkkautti joukkueen parhaan plusmiinuslukeman (+8).

Juho Nenosestakaan (kolmoset 0/4) ei ollut nyt apua, puhumattakaan kauden heikoimman ottelunsa pelanneista Riku Laineesta ja Perttu Blomgrenista. Eikä Niilo Kärkkäisestä tai Trey Niemestäkään näytä ainakaan vielä olevan merkittävää hyötyä.

Myös Brian Fobbsin lupaavasti alkanut Vilpas-ura on ajautumassa sivuraiteille. Keskiviikkona Fobbs pelasi kauden pienimmät minuutit (14.41) ja heitti viisi pistettä.

Riittääkö kärsivällisyys Fobbsin kanssa?

– Kyllä sen pitää vielä riittää. En ole asiaa miettinyt, pitää katsoa peli uudelleen. Onhan hänessä potentiaalia, Toiviainen pyöritteli.

Toiviainen ei ymmärrettävästi halua heittää yksittäisiä pelaajia bussin alle, vaan puhuu enemmän kokonaisuudesta.

– Katsomme enemmän sitä, mitä kaveri tekee, emmekä huolehdi omasta tekemisestä. Takaan, että se tulee muuttumaan.

Se on jo tullut selväksi, että Vilppaalla on LoVettin mahtitilastoista huolimatta (pelin)johtamisvaje.

– Hyökkäyksen rytmittäminen on hakusessa. Milloin, kenelle ja mitä pelataan, Toiviainen pohti.

Vilppaan seuraava ottelu on keskiviikkona Salohallissa sarjanousija Loimaan Bisonsia vastaan.

– Nyt meidän on yksinkertaistettava asioita. Ei tämä ole vielä mikään katastrofi, mutta jatkumo ei voi olla tällainen, Toiviainen myönsi.

Mestaruuskaudella Vilppaan (puolustus)pelaaminen loksahti kohdilleen vasta 10 ottelun ja ensimmäisen pitkän tauon jälkeen. Nyt ensimmäiseen taukoon on matkaa vielä seitsemän ottelua, ja se joudutaan tarpomaan mahdollisesti kokonaan ilman Woodia.

Jos oli viime kevät kaikkien aikojen kirkkain, niin tämä syksy näyttää normaalia pimeämmältä.

Korisliiga: Kouvot–Vilpas 99–87 (29–19, 20–22, 28–22, 22–24)

Kouvojen pisteet/levypallot: Deshon Taylor 22/10, Amir Hinton 19/10, Isiah Osborne 18/4, Hannes Pöllä 14/7, Ilmari Toikkanen 10/6, Tuomas Hirvonen 6/4, Makuach Maluach 4/0, Joel Mäntynen 4/2, Henri Permanto 2/3.

Vilpas: Marcus Lovett Jr. 29/4/9 syöttöä, Bryan Griffin 25/11, Mikko Koivisto 10/3, Juho Nenonen 6/4, Riku Laine 6/1, Roope Ahonen 5/1, Brian Fobbs 5/2, Perttu Blomgren 1/2, Trey Niemi 0/0, Niilo Kärkkäinen 0/0.

Levypallot: 52–33

Syötöt: 14–17

Menetykset: 11–12

Heittoprosentit:

1p: 94–65

2p: 52–57

3p: 31–29

OHO!

Vilpas on tällä hetkellä Korisliigan huonoin puolustuslevypallojoukkue.

Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Ari Malkamäki, Mikko Tähtinen

Yleisöä: 471

Vilppaan seuraava ottelu: ke 27.10. Vilpas–Bisons Salohallissa kello 18.30.