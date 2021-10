Virkarikossyytteet saanut VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari: Näkemykseni eroaa syyttäjän näkemyksestä

Virkarikossyytteet saanut Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari pitää kohtuuttomana, että VTV:n virkamiehen virkasuhteen päättymissopimusta arvioidaan vuosien päästä rikosoikeudellisesti.

– Pidän kohtuuttomana, että pyrittyämme viraston johdossa löytämään viraston kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun, asiaa arvioidaan yli viiden vuoden päästä rikosoikeudellisena vastuukysymyksenä, vaikka asiassa ei ole tullut aiemmin eikä nyt esiin mitään, joka viittaisi siihen, että olisimme toimineet vastoin virkavelvollisuuksiamme tai viraston etua, Yli-Viikari sanoo lähettämässään tiedotteessa.

Syyttäjä kertoi aiemmin nostaneensa syytteen Yli-Viikaria ja VTV:n johtajaa Mikko Koirasta vastaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä virkasuhteen päättymissopimusta koskien.

Sopimuksen mukaan VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Sopimuksen tekivät Yli-Viikari ja viraston tuolloinen hallintojohtaja Koiranen.

Yli-Viikarin mukaan viraston johdossa pyrittiin löytämään ratkaisu, joka katsottiin sopimusta tehtäessä perustelluksi olosuhteet huomioiden.

– Missään vaiheessa sopimusneuvotteluita, joissa oli edustettuna myös virkamiesyhdistys, järjestelyn mahdollinen lainvastaisuus ei noussut esiin. Eduskunnan oikeusasiamies ei asiaa koskevassa ratkaisussaan nähnyt tarpeelliseksi käynnistää rikosoikeudellista menettelyä, Yli-Viikari sanoo tiedotteessa.

Sekä Yli-Viikari että Koiranen kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Finnair Plus -pisteistä kertomisessa kyse periaatteesta

Lisäksi Yli-Viikaria syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen.

Yli-Viikari kertoo, ettei ole avannut lentopistetiliasiaa julkisuudessa asian periaatteellisen luonteen vuoksi.

– Onko työntekijällä velvollisuutta raportoida henkilökohtaisen pistetilinsä käytöstä. Finnair Plus -pistetilin käyttö perustuu Finnairin ja yksittäisen tilinhaltijan väliseen sopimukseen. Täten tilille kertyneiden pisteiden käyttö on pistetilin sääntöjen mukaan tilinhaltijan asia, Yli-Viikari toteaa.

Yli-Viikari kertoo käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018-2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä.

– Tällä tilillä on tuona aikana ollut pisteitä, jotka ovat kertyneet sinne myös virkamatkoista. Pistetilillä olevat pisteet kertyvät kaikentyyppisistä matkoista ja myös henkilökohtaisista ostoista. Finnair ei erittele pisteitä matkojen maksajatahojen mukaan.

Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Kyse on tapahtumien arvioinnista oikeudellisessa mielessä, jossa näkemykseni eroaa syyttäjän näkemyksestä. Luotan siihen, että asiat selvitetään ja ratkaistaan oikeudenmukaisesti, Yli-Viikari sanoo.

Koiranen: Olen hämmentynyt

Syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä saanut Koiranen kertoo STT:lle, että on hämmentynyt syyteharkinnan ratkaisusta.

– Olen hämmentynyt siitä, että siinä lähdettiin ensisijaisesti törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, joka edellyttäisi, että olisin toimillani aiheuttanut tahallisesti vahinkoa tai hyötyä jollekulle tässä asiassa. Sitä en itse ole nähnyt, että tällä sopimuksella olisi tällaista vaikutusta tai merkitystä, Koiranen sanoo STT:lle.

– Valmistaudun nyt käräjäoikeuden käsittelyyn tässä asiassa. Tulen siellä tietysti tuomaan esille omat näkemykseni ja asia siellä ratkeaa sitten loppujen lopuksi, Koiranen kertoo.

Koiranen kertoi aiemmin STT:lle, että sopimuksella ylitarkastajan virkasuhde päättyi tämän henkilökohtaiseen eläkeikään, joka oli jonkin verran yli 64 vuotta, kun tämä olisi voinut olla virassa 68-vuotiaaksi. Koiranen korosti tuolloin, että ylitarkastajalle ei myöskään maksettu täyttä palkkaa kahdelta vuodelta, vaan puolen vuoden jälkeen palkka putosi 48 prosenttiin.

– Siinä haettiin ylitarkastajan pitkän työuran päättymistä sopimuksella, joka oli virastolle taloudellisesti edullisin vaihtoehto ja tämän henkilön työuran päättymisen kannalta myös hänelle hyväksyttävä vaihtoehto, Koiranen sanoi.

Toissijaisesti Yli-Viikarille ja Koiraselle vaaditaan rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Yli-Viikari irtisanottiin kesäkuussa

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia. Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Eduskunta nimitti Yli-Viikarin viraston johtoon vuoden 2016 alusta alkaen viideksi vuodeksi.

Yli-Viikari kieltäytyi aiemmin vastaamasta kysymyksiin lentopisteistä

Yli-Viikarin matkustelu nousi otsikoihin jo aiemmin. Keskusrikospoliisi kertoi tutkinnan aloittamisesta sen jälkeen, kun Iltalehti oli julkaissut tammikuussa jutut VTV:n virkamiehen omituisesta työsopimuksesta sekä Yli-Viikarin lentopisteisiin liittyvistä epäselvyyksistä.

Helmikuussa myös eduskunnan tarkastusvaliokunta aloitti selvityksen VTV:n toiminnasta. Valiokunta katsoi kesäkuussa julkaistussa mietinnössään, että Yli-Viikarin toiminta oli merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta viraston oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Valiokunta kiinnitti huomiota muun muassa pääjohtajan laskutukseen liitettyjen matka-asiakirjojen puutteisiin ja yksittäisiin laskutusepäselvyyksiin.

Mietinnössä pyrittiin myös selvittämään, miten Yli-Viikari oli käyttänyt virkamatkoilta kertyneitä etupisteitä. Yli-Viikari kieltäytyi vastaamasta valiokunnan kysymyksiin. Hän katsoi, että Finnair Plus -tilin tiedot ovat henkilökohtaisia.

Valiokunta piti Yli-Viikarin vaikenemista valitettavana sekä tarkastusviraston oman toiminnan uskottavuutta horjuttavana.

– Pääjohtajana hän on lisäksi jättänyt tilanteen selvittämisen julkisuudessa sekä asiasta tiedottamisen alaistensa vastuulle, mietinnössä todettiin.

Virkamiehen työsopimuksen osalta tarkastusvaliokunta viittasi eduskunnan oikeusasiamiehen joulukuiseen ratkaisuun, jossa sopimus todettiin lainvastaiseksi.

