Viro ja Irlanti mukaan kansainväliseen yritysverominimiin, jonka toivotaan hillitsevän suuryritysten verosuunnittelua

Irlanti ja Viro ovat päättäneet hyväksyä kansainvälisen yritysverominimin, jonka toivotaan hillitsevän suuryritysten verosuunnittelua. Irlanti on yksi niistä maista, jotka ovat houkutelleet ylikansallisia yrityksiä maahan alhaisella verotuksellaan.

Minimiverokannan taustalla on yhteistyöjärjestö OECD:n valmistelema mekanismi. G7-maiden valtiovarainministerit kertoivat kesäkuussa päässeensä sopuun maailmanlaajuisesta yritysverominimistä ja sittemmin ehdotus sai myös G20-maiden hyväksynnän.

Ehdotuksen mukaan maat sitoutuisivat vähintään 15 prosentin yritysveroon. Tähän mennessä yli 130 maata on hyväksynyt ehdotetun minimiverokannan.

STT