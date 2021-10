Volvo Cars tekee paluuta pörssiin – arvo voi nousta Renaultia suuremmaksi

Henkilöautovalmistaja Volvo Cars aikoo listautua Tukholman pörssiin parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Perinteikäs ruotsalainen automerkki on ollut poissa pörssistä siitä lähtien kun Ford osti sen vuonna 1999. Ford myi Volvon rahapulassaan kiinalaiselle Geelylle vuonna 2010.

Listautumisesta on ollut puhetta jo vuosien ajan. Viimeksi helmikuussa kiinalainen pääomistaja ilmoitti hankkeen kariutuneen, mutta toukokuussa suunta kääntyi ja Geely kertoi taas selvittävänsä listaamista. Geely on ilmoittanut aikovansa pysyä pääomistajana listautumisesta huolimatta.

Yhtiö ei vielä kerro listautumisensa yksityiskohdista. Wall Street Journalin mukaan yhtiön markkina-arvo voisi nousta peräti 22 miljardiin euroon. Se tekisi ruotsalaisyhtiöstä arvokkaamman kuin ranskalaisesta Renaultista, vaikka Volvo myy selvästi vähemmän autoja kuin ranskalaisjätti.

Ruotsalaisille rakas Volvo voi nousta maassa laajasti omistetuksi kansanosakkeeksi, arvioivat analyytikot.

Tukholman pörssissä on jo ennestään toinenkin Volvo. Samasta juuresta kasvanut Volvo Group valmistaa kuorma-autoja, busseja, maanrakennuskoneita sekä meri- ja teollisuusmoottoreita. Volvo Group jatkoi itsenäisenä yhtiönä sen jälkeen, kun henkilöautot myytiin Fordille.

