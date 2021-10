Volvo Trucksille ennätystilaus sähkökuorma-autoista

Volvo Trucks kertoo saaneensa sadan sähkökuorma-auton tilauksen Pohjois-Euroopan suurimmalta kuljetus- ja logistiikkayhtiö DFDS:ltä. Volvo Trucksin mukaan kyseessä on sen suurin sähkökuorma-autojen tilaus tähän mennessä ja yksi kaikkien aikojen suurimmista raskaiden sähkökuorma-autojen tilauksista.

– Tämä on merkittävä virstanpylväs sitoutumisessamme fossiilivapaisiin kuljetuksiin ja olen erittäin ylpeä kumppanuudestamme DFDS:n kanssa. Yhdessä osoitamme, että sähköiset kuljetusratkaisut ovat toteuttamiskelpoinen ratkaisu jo tänään. Uskon, että tämä rohkaisee monia muita asiakkaita ottamaan ensimmäisen askeleen omalla sähköistysmatkallaan, Volvo Trucksin toimitusjohtaja Roger Alm sanoo tiedotteessa.

Sähkökuorma-autojen ensimmäiset toimitukset DFDS:lle alkavat ensi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkuvat koko vuoden 2023. Kuorma-autoja on määrä käyttää sekä lyhyissä että pitkissä kuljetuksissa Euroopassa. Kyseisten FM Electric -sähkökuorma-auton kantavuus on 44 tonnia (yhdistelmäpaino) ja kantama jopa 300 kilometriä.

Volvo Trucks kertoo, että raskaiden kuorma-autojen sähköistystrendi on kiihtymässä. Yhtiön mukaan Euroopassa on tänä vuonna rekisteröity muutamia satoja yli 16 tonnin sähkökuorma-autoja, joista noin 40 prosenttia on Volvon sähkökuorma-autoja.

Liisa Kujala

STT

Kuvat: