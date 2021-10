VR luopuu tänään maskipakosta – suosittelee maskin käyttöä edelleen

VR luopuu tänään maskipakosta sekä kauko- että lähiliikenteen junissa ja siirtyy maskisuositukseen. Matkustajat saavat jatkossa itse päättää, käyttävätkö kasvomaskia junalla matkustaessaan vai eivät.

– Suosittelemme edelleen maskin käyttöä, vaikka emme enää puutu maskittomuuteen junissa, sanoo tiedotteessa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Maskipakko oli voimassa VR:n junissa maaliskuusta 2021 asti.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että viime viikkoina junamatkustajat eivät ole enää niin ahkerasti käyttäneet maskeja. Syyksi arvellaan THL:n päivitettyä maskisuositusta, jossa korostetaan ihmisten omaa harkintakykyä kasvomaskin käytössä.

– Pääsääntöisesti tilanteet, joissa asiakas on ollut maskitta, on ratkaistu keskustelemalla, kertoo STT:lle VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa.

– Joitain haastavampia tilanteita on toki ollut. Junasta poistaminen on äärimmäinen keino, Linnamaa lisää.

Maskipakon aikana vain yksittäisiä henkilöitä jouduttiin kokonaan poistamaan junasta maskittomuuden vuoksi. Tilanteet on saatu VR:n mukaan selvitettyä yleensä joko myymällä tai antamalla maski ilman sellaista matkustavalle.

Yhä harvempi junamatkustaja toivoi maskipakkoa

Junamatkustajien mielipiteet maskipakosta ovat VR:n mukaan muuttuneet syksyn aikana.

VR:n syyskuisessa asiakaskyselyssä kasvomaskin käyttöpakkoa toivoi enää 43 prosenttia VR:n asiakkaista, kun vielä elokuussa maskipakkoa kannatti 58 prosenttia, tiedotteessa kerrotaan. Syyskuun kyselyyn osallistui noin 1 800 vastaajaa.

Maskipakon päättyessä myös ekstra-luokan maskipakko ja lipun hintaan sisältyvä kasvomaski poistuvat käytöstä. Ekstra-luokan lippuun sisältyy silti edelleen tyhjä viereinen paikka.

Junissa työskentelevä henkilökunta jatkaa kasvomaskien käyttöä.

Maskipakosta luovutaan samanaikaisesti myös HSL:llä

Maskipakko poistuu tänään myös Helsingin seudun liikenteen HSL:n joukkoliikenteestä.

– THL:n riskitaulukossa tartunnan riski on arvioitu kaupunkijoukkoliikenteessä matalaksi, kertoo tiedotteessa HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen.

HSL kuitenkin kehottaa matkustajia edelleen käyttämään kasvomaskia joukkoliikenteessä kansallisen maskisuosituksen mukaisesti. HSL:n henkilökunta jatkaa maskin käyttöä niissä työtehtävissä, jotka edellyttävät suoraa asiakaskontaktia.

Anniina Korpela

STT

