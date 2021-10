VTV:n pääjohtajaksi 48 hakijaa – joukossa rikosepäilyjen takia virasta pidätetty Koiranen

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan tehtävään tuli määräaikaan mennessä 48 hakemusta. Hakuaika päättyi maanantaina.

Joukossa on muun muassa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Sami Yläoutinen. VTV:n sisältä paikkaa hakevat ainakin virkavapaalla tällä hetkellä oleva ylijohtaja Marko Männikkö sekä johtaja Mikko Koiranen, joka pidätettiin huhtikuussa virastaan ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kanssa rikosepäilyjen takia.

Tällä hetkellä tehtävää hoitaa vt. pääjohtaja Matti Okko.

VTV:n uuden pääjohtajan kausi kestää kuusi vuotta ensi vuoden alusta alkaen. Valinnan tekee eduskunta.

Eduskunnan täysistunto irtisanoi edellisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kesäkuun lopussa. Päätöstä edelsi kuukausien keskustelu Yli-Viikarin toiminnasta ja rahankäytöstä viraston johdossa.

Eduskunta ei ole koskaan aiemmin irtisanonut nimeämäänsä virkamiestä.

Pääjohtajan tehtävä on johtaa VTV:n toimintaa. Hänet vapautetaan valtion tai eduskunnan viran hoitamisesta siksi ajaksi, jonka hän on pääjohtajana.

Syyteharkinnan määrä valmistua lähiaikoina

KRP kertoi elokuun lopulla saaneensa valmiiksi esitutkinnan Yli-Viikarin ja Koirasen rikosepäilyistä. Yli-Viikari kertoi tuolloin STT:lle odottavansa syyttäjän näkemystä asiaan. Syyteharkinnan on määrä valmistua lähiaikoina.

Yli-Viikaria epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, maksuvälinepetoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Epäily törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta koskee työsopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Sopimuksen tekivät Yli-Viikari ja viraston tuolloinen hallintojohtaja Koiranen, joka nyt siis on hakemassa pääjohtajan tehtävään.

Myös Koirasta epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänkin on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin ja on valittanut virasta pidättämisestään Helsingin hallinto-oikeuteen.

—-

Juttua korjattu klo 17.57. Tekstistä saattoi saada kuvan, että Koirasta epäillään myös maksuvälinepetoksesta, mutta hänen kohdallaan epäily koskee törkeätä virka-aseman väärinkäyttämistä ja virkavelvollisuuden rikkomista.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: