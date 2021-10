Vuosaaren palkkamurhajutussa kuullaan uutena todistajana murhasta aiemmin tuomitun miehen leskeä – esittää vielä julkaisemattomassa kirjassa kovia väitteitä Keijo Vilhusesta

Vuosaaren palkkamurhan hovioikeuskäsittelyssä kuullaan tänään uutena todistajana yhden murhasta aiemmin tuomitun miehen leskeä. Syyttäjä on kutsunut Satu Anderssonin todistamaan, koska Anderssonista ilmestyy ensi kuussa kirja, jossa hän ennakkotietojen mukaan puhuu nyt syytteessä olevan ex-jengipomo Keijo Vilhusen liittymisestä murhaan.

Syyttäjän mukaan Vilhunen oli ruotsalais-turkkilaisen ammattirikollisen Volkan Ünsalin murhan järjestäjä. Vilhunen on kiistänyt syytteen ja sanoo yrittäneensä estää henkirikosta tapahtumasta kertomalla siitä tuolloin Helsingin poliisin huumeyksikköä johtaneelle Jari Aarniolle.

Aarnio on Vilhusen kanssa syytettynä murhasta, koska syyttäjän mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään murhahanketta, vaikka tiesi siitä etukäteen ja olisi poliisina vastuuasemansa perusteella ollut sen velvollinen estämään. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi Aarnion elinkautiseen ja hylkäsi Vilhusen syytteen.

”Rami pomppi päällikön pillin mukaan”

Lokakuussa 2003 tehdystä palkkamurhasta on aiemmin tuomittu elinkautisiin neljä miestä, joista yksi oli Satu Anderssonin aviomies, alamaailmassa vaikuttanut Raimo Andersson. Hänet murhattiin kotinsa pihalla Vantaalla keväällä 2018, kun hän oli vankilalomalla.

Myös Satu Andersson on tuomittu useista rikoksista. Alkuperäisessä murhatutkinnassa häntä epäiltiin avunannosta, koska hän oli vuokrannut murhaajien käyttöön päätyneen pakettiauton. Syytettä ei kuitenkaan nostettu. Uudessa tutkinnassa hän ei suostunut poliisin kuulusteltavaksi, mutta on nyt lupautunut todistamaan oikeudessa.

Anderssonin sijaan poliisi kuuli aiemmin tässä kuussa aikanaan huumepoliisissa Aarnion alaisena työskennellyttä ja sittemmin kirjailijaksi ryhtynyttä Kalevi Puontia, joka on kirjoittanut vielä julkaisemattoman kirjan Anderssonista.

Puontin mukaan Andersson muun muassa kertoi hänelle olleensa miehensä mukana viemässä murhan palkkiorahoja Vilhuselle. Esitutkintapöytäkirjassa on myös suoria lainauksia kirjasta.

– Rami kertoi minulle, että Keke eli Keijo Vilhunen oli porukan pomo. Hänelle piti kertoa kaikki asiat. Ünsalin murha ei ollut ainoa väkivaltarikos, jonka Keijo Ramilla teetätti: Rami pomppi päällikön pillin mukaan, Andersson kertoo kirjassa.

Kirjassa Andersson sanoo myös, että Vilhunen matkusti Ruotsiin neuvottelemaan palkkamurhasta jo alkuvuodesta 2003.

Vilhusen mukaan kyseessä on tuomittujen kosto

Palkkamurhaa ryhdyttiin tutkimaan uudestaan sen jälkeen, kun yksi murhasta aiemmin tuomituista miehistä otti yhteyttä poliisiin vuonna 2015. Vilhunen on sanonut, että murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Puontilta kysyttiin kuulusteluissa, että oliko Andersson kertonut hänelle, miksei aiemmin esitutkinnassa kertonut Vilhusen Ruotsin-matkan tarkoitusta.

– Niin kuin kirjassakin mainitaan, niin se on poikien oma juttu ja ne kertoo mitä haluaa. Sitten kun kävi ilmi, että keissi on avattu uudelleen ja että muun muassa hänen miehensä kertoo asioista, niin Satu koki, ettei hänelläkään ole enää tarvetta olla kertomatta asioista, Puonti vastasi.

