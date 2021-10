Yhdessä tehdyn taiteen voima on suuri – kiertävä näyttely esittelee salolaista yhteisötaidetta

Kuvataiteilijat Lotta Leka ja Tea Tikka ehtivät toteuttaa salolaisissa vanhusten hoivayksiköissä työpajat juuri ennen kuin koronapandemia alkoi.

Työpajoissa asukkaat tekivät luonnonmateriaaleista kukka-asetelmia ja -seppeleitä, minkä jälkeen heistä otettiin valokuvat luomustensa kanssa. Työpajan loputtua jokainen asukas sai kuvan itselleen muistoksi.

– Saimme kukkakaupoista kukkia lahjoituksena. Työpajoissa tunnustelimme kasveja ja nautimme niiden tuoksusta. Kukat ja luonnonmateriaalit herättivät vanhuksissa paljon muistoja lauluista ja loruista. Työpajoissa laulettiin paljon, Lotta Leka kertoo.

Kukka-asetelma- ja valokuvaustyöpajat ovat yksi esimerkki Salon Taiteilijaseuran Taide tulee luo -toiminnasta, jota esitellään kiertävässä samannimisessä näyttelyssä. Lotta Lekan ja Andréa Vannucchin kokoama näyttely esittelee Salon Taiteilijaseuran jäsenten tekemää yhteisötaidetta Salon alueella viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Salon seudun taiteilijat ovat jo pitkään tehneet yhteisötaidetta muun muassa salolaisissa päiväkodeissa, kouluissa, hoivakodeissa sekä nuorten ja kehitysvammaisten ryhmissä.

– Salon Taiteilijaseura on anonut jäsenilleen avustuksia yhteisötaiteen projekteihin, koska se on halunnut työllistää taiteilijoita ja on kokenut taiteen hyvinvointityön tärkeäksi. Salossa on myös erityisen paljon taiteilijoita, jotka haluavat tehdä taiteen hyvinvointityötä, Leka kertoo.

– Osallistavat työpajat ovat todella antoisia sekä taiteilijoille että osallistujille. Esimerkiksi hoivakodeissa niitä odotetaan ja kaivataan, hän jatkaa.

Taide tulee luo -työpajoja ja näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Salon kaupungin yleiset kulttuuripalvelut.

Taide tulee luo -näyttely oli ensimmäistä kertaa esillä Salon Taidelainaamossa viime syksynä. Sen jälkeen se on vieraillut Turun pääkirjastossa, ja tänä syksynä se on palannut jälleen Saloon.

– Näyttely on Salon pääkirjastossa perjantaihin asti, jonka jälkeen se siirtyy kuukaudeksi Ihme ja Kummaan. Sieltä se menee vielä noin kuukaudeksi Salon kaupungintalon aulaan, Leka kertoo.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään marraskuun aikana myös kaksi taidetyöpajaa, joihin kutsutaan Salon vapaa-ajan lautakunnan jäseniä sekä salolaisia kulttuuritoimijoita.

– Ajatuksena on, että lautakunnan jäsenet pääsevät näkemään, miten taiteen avulla voidaan tehdä hyvinvointityötä ja kokemaan itse yhteisön voiman taiteen tekemisessä. Samalla lautakunnan jäsenet ja kulttuurintekijät kohtaavat toisensa, Leka kuvailee.

Taide tulee luo -hankkeissa on syntynyt teoksia, jotka muun muassa parantavat tilojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Esimerkiksi Leena Lehti ja Hanna Lamnaouer tekivät vuonna 2012 Perniön August-kotiin muistiyksikön olohuoneen oveen seinämaalauksen kirjahyllystä. Ovi oli muistuttanut asukkaita lähtemisestä ja aiheuttanut levottomuutta, mutta maalaus rauhoitti heidän mieltään.

Vuonna 2019 Tea Tikka ja Andréa Vannucchi tekivät Salon vanhuspalveluiden kaikille osastoille Tarinataulut eli sarjan teoksia, jotka kuvaavat ikäihmisille rakkaita ja tärkeitä asioita. Sarjasta kehystettiin kolme henkilökohtaisesti sopivaa kuvaa kaikkien asukkaiden huoneisiin.

– Osa hankkeiden teoksista on taiteilijoiden tekemiä ja osa yhteisöllisesti toteutettuja. Taiteilijoidenkin tekemissä teoksissa yhteisöjen jäsenet ovat usein olleet mukana suunnittelussa, Leka kertoo.

Yhteisöllisesti on toteutettu esimerkiksi Perniön Alppilakotia koristava teos Mosaiikkimetsä. Andréa Vannucchi ja Perniön Kirkonkylän koulun oppilaat tekivät sen vuosina 2010–11 vanhainkodin asukkaan Hannu Sinervön maalauksen pohjalta.

Koronapandemia keskeytti Salon Taiteilijaseuran yhteisölliset taidehankkeet lähes kokonaan, koska osallistavaa toimintaa ei ole voitu järjestää.

– Toivottavasti taas pian päästään jatkamaan, Leka toteaa.

Taide tulee luo -näyttely Salon pääkirjastossa (Vilhonkatu 2) 8.10. saakka klo 10–19, 11.10.–10.11. Ihme ja Kummassa (Annankatu 10) ma–pe klo 10–16.