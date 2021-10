Yhdysvalloissa edustajainhuone on antanut hyväksyntänsä maan velkakaton nostamiselle

Yhdysvaltain edustajainhuone on antanut hyväksyntänsä maan velkakaton nostamiselle. Laki asiasta lähtee seuraavaksi presidentti Joe Bidenin hyväksyttäväksi.

Senaatti päätti viime viikolla nostaa maan velkakattoa joulukuuhun asti, millä saatiin väliaikainen ratkaisu demokraattien ja republikaanien väliseen kiistaan. Päätös vaati kuitenkin vielä edustajainhuoneen hyväksynnän.

Yhdysvaltojen tämänhetkinen velkakatto on 28 400 miljardia dollaria. Poliitikot sopivat, että velkakattoa nostettaisiin 480 miljardilla dollarilla. Ilman sopua liittovaltion rahojen pelättiin loppuvan jo lokakuun aikana ja talouden ajautuvan taantumaan.

Velkakaton nostamisesta äänestettiin niin senaatissa kuin edustajainhuoneessakin puoluelinjojen mukaan. Senaatissa asia hyväksyttiin äänin 50-48. Demokraatit puolsivat nostoa republikaanien vastustaessa sitä. Kaksi republikaania jätti äänestämättä.

Edustajainhuoneessa velkakaton nostaminen sai demokraateilta 219 kyllä-ääntä. Yksikään republikaanien 206 kongressiedustajasta ei tukenut nostoa.

Velkakaton nostaminen joulukuuhun asti tarkoittaa sitä, että demokraateilla ja republikaaneilla voi olla jälleen muutamien viikkojen kuluttua edessään riita velkakatosta.

Kongressi arvioi aiemmin, että päivitetty velkakatto saavutettaisiin joulukuun kolmanteen päivään mennessä. Ekonomistien arviot ovat kuitenkin jokseenkin myönteisempiä, ja uuden velkakaton uskotaan tulevan vastaan joulukuun puolivälin tai tammikuun alun tienoilla.

Kyse on jo sovittujen sitoumusten pitämisestä

Liittovaltion velkakatosta päätettiin noin 80 vuotta sitten. Kattoa on kuitenkin nostettu sittemmin kymmeniä kertoja. Tavallisesti nostot ovat saaneet molempien puolueiden tuen, eikä niihin ole liittynyt mitään draamaa.

Tällä kertaa republikaanipäättäjät kuitenkin ovat pistäneet vastaan ja kieltäytyneet tukemasta Bidenin verotukseen ja menoihin liittyviä suunnitelmia, joita republikaanit kuvailevat ”holtittomiksi”.

Todellisuudessa velkakaton nostamisella ei anneta hyväksyntää uusille menoille. Sen sijaan sillä on määrä vain varmistaa, että valtio saa maksettua ne kulut, joista republikaanit ja demokraatit ovat jo aiemmin sopineet.

Samaista asiaa painotti tiistaina myös edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi. Hän painotti noston liittyvän aiemmin sovittuihin sitoumuksiin, joihin kuuluvat muun muassa viime vuonna edellisen hallinnon aikaan hyväksytyt koronatuet.

– Vain kolme prosenttia nykyvelasta, jota nyt käsittelemme, on syntynyt Bidenin aikana, Pelosi alleviivasi.

Kongressissa on myös vaadittu enenevässä määrin sitä, että velkakaton nostaminen siirrettäisiin pois puoluepolitiikan piiristä ja asia jätettäisiin jatkossa valtiovarainministeriön päätettäväksi. Pelosin mukaan ehdotusta kohtaan vaikuttaisi olevan jonkin verran kiinnostusta molemmissa puolueissa.

