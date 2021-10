Yhdysvalloissa nainen kuoli tultuaan ammutuksi lännenelokuvan kuvauksissa – poliisin mukaan aseen laukaisi näyttelijä Alec Baldwin

Yhdysvalloissa 42-vuotias nainen on kuollut tultuaan ammutuksi lännenelokuvan kuvauksissa. Poliisin mukaan rekvisiittana käytettyä asetta oli käyttänyt Hollywood-tähti Alec Baldwin.

Rust-elokuvan kuvauksissa New Mexicossa tapahtuneessa ampumisessa haavoittui myös elokuvan 48-vuotias ohjaaja.

Santa Fen sheriffi kertoo tiedotteessa, että kuvaaja Halyna Hutchins ja ohjaaja Joel Souza saivat luodista, kun Baldwin laukaisi aseen. Hutchins lennätettiin sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi.

Souza saa hoitoa toisessa sairaalassa. Sheriffin edustaja kertoi viihdelehti Hollywood Reporterille Souzan olevan kriittisessä tilassa.

Tuotannon edustaja kertoi samaiselle lehdelle, että ”onnettomuudessa” oli kyse paukkupanoksin ladatun rekvisiitta-aseen laukeamisesta. Kuvaukset on toistaiseksi keskeytetty.

Poliisi tutkii tapausta. Poliisi ilmoitti etsivien haastatelleen Baldwinia siitä miten ampuminen tapahtui.

– Hän antoi vapaaehtoisesti lausuntoja ja vastasi kysymyksiin. Mitään syytteitä ei ole nostettu eikä pidätyksiä tehty, poliisin edustaja kertoi.

Santa Fe New Mexican julkaisi järkyttyneen näköisestä Baldwinista kuvia, jotka oli otettu kuvausten parkkipaikalla turman jälkeen.

Ampumistapaus sattui Bonanza Creek Ranchilla lähellä Santa Fen kaupunkia. Tila on Hollywood-tuotantojen suosima kuvauspaikka.

Rekvisiitta-aseisiin liittyviä turmia sattunut ennenkin

Kuvauksissa on tavallisesti tiukat säännöt rekvisiitta-aseiden käytöstä, mutta niihin liittyviä turmia on sattunut aiemminkin.

Yksi tunnetuimmista tapauksista on vuodelta 1993. Edesmenneen näyttelijä ja kamppailulajimestari Bruce Leen poika Brandon Lee kuoli tuolloin The Crow-elokuvan kuvauksissa. Häntä ammuttiin kuvausten aikana aseella, jonka piti ampua paukkupanoksia.

Lukuisista elokuvista ja sarjoista tuttu 63-vuotias Alec Baldwin näyttelee Rust-elokuvan nimiroolia Harland Rustia ja on yksi elokuvan tuottajista. Elokuvan muihin rooleihin on pestattu muun muassa Supernatural-sarjasta tuttu Jensen Ackles ja Vikings-sarjassa Ragnar Lothbrokia näytellyt Travis Fimmel.

Baldwin on näytellyt aiemmin muun muassa elokuvissa Punaisen lokakuun metsästys ja Mission: Impossible – Fallout. Lisäksi hän esitti yhtä päärooleista komediasarja 30 Rockissa.

Viime vuosina Baldwin on saanut suitsutusta esitettyään Yhdysvaltain edellistä presidenttiä Donald Trumpia sketsiviihdesarja Saturday Night Livessa. Trumpia itseään Baldwinin roolisuoritus ärsytti, mutta näyttelijä nappasi roolistaan Emmy-palkinnon.

Sairaalassa ampumisen jäljiltä oleva Souza on ohjannut ja kirjoittanut aiemmin muun muassa rikoselokuvat Crown Vic ja Break Night.

STT

