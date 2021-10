Yhdysvalloissa pienkone syöksyi asuinalueelle – ainakin kaksi kuollut

Yhdysvaltojen Kaliforniassa on kuollut maanantaina ainakin kaksi ihmistä, kun pienkone syöksyi maahan asutusalueella.

San Diegon alueella sijaitsevan Santeen viranomaiset kertoivat Twitterissä, että kone osui kahteen asuinrakennukseen. Ainakin kaksi rakennusta ja useita ajoneuvoja syttyi palamaan.

Yhdysvaltalaiskanava ABC News kertoo, että kone oli kaksimoottorinen malliltaan Cessna C340 ja että on epäselvää, kuinka monta ihmistä oli koneen kyydissä. Koneessa kerrotaan olleen kuusi paikkaa. Se oli lähtenyt tuntia ennen onnettomuutta Arizonan Yumasta. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa puoliltapäivin.

Ilmakuvissa paikan päältä ei näkynyt koneen runkoa.

– Se on aika raaka näkymä, ja yritämme käydä sitä läpi, palomies Justin Matsushita sanoi toimittajille.

Naapurit kertoivat kuulleensa koneen putoavan ja sen jälkeen kovan räjähdysäänen. Osa kertoi, kuinka he olivat juosseet kohti palavia rakennuksia auttaakseen ihmisiä pois niistä.

Ainakin kahden ihmisen on kerrottu loukkaantuneen.

https://abcnews.go.com/US/small-plane-crashes-california-neighborhood-engulfing-home-flames/story?id=80524372

STT