Yhdysvaltain Texasissa klinikat jatkavat raskaudenkeskeytyksiä tuomarin estettyä väliaikaisesti osavaltion tiukan aborttilain

Yhdysvaltain Texasissa toimivat terveysklinikat ovat päässeet jatkamaan raskaudenkeskeytyksien tarjoamista kuudennen raskausviikon ylittäneille osavaltion tiukan aborttilain mentyä jäähylle.

Neljää klinikkaa osavaltiossa pyörittävä Whole Woman’s Health -järjestö kertoi asiasta Twitterissä. Järjestön mukaan syyskuun alussa voimaan astuneen lain puitteissa heidän potilaansa joutuivat joko synnyttämään vasten tahtoaan tai hakeutumaan hoitoon toisen osavaltion puolelle.

– Tämä kielto vahingoitti texasilaisia ja nyt voimme auttaa heitä, järjestö kirjoitti.

Texasin uuden lain mukaan abortti on mahdollinen vain hyvin rajatusti kuudennen raskausviikon jälkeen. Kuudenteen viikkoon mennessä nainen ei välttämättä edes tiedä olevansa raskaana, saati, että hän ehtisi halutessaan hakeutua raskaudenkeskeytykseen.

Uudessa aborttilainsäädännössä ei esimerkiksi ole poikkeuksia raiskaus- tai insestitapausten osalta.

Tuomari Robert Pitman esti maan tähän asti tiukimman aborttilain väliaikaisesti keskiviikkoisella päätöksellään. Aborttioikeuden puolustajien ilo voi kuitenkin jäädä väliaikaiseksi, sillä republikaanipuoluetta edustava Texasin oikeusministeri Ken Paxton aikoo valittaa päätöksestä.

Valitustuomioistuin on mediatietojen mukaan yksi maan konservatiivisimmista. Samainen tuomioistuin hylkäsi aiemmin vetoomuksen estää tuore laki.

Pitman: Laki on räikeästi perustuslain vastainen

Yhdysvaltain korkein oikeus on niin ikään hylännyt vetoomuksen Texasin aborttilain jäädyttämisestä. Korkein oikeus ei päätöksessään ottanut kantaa aborttilain perustuslainmukaisuuteen, vaan vetosi muotoseikkoihin.

Tuomari Pitmanin mukaan Texasin aborttilaki on kuitenkin ”räikeästi perustuslain vastainen” ja rikkoo korkeimman oikeuden vuonna 1973 aborteista antamaa päätöstä.

Korkein oikeus takasi niin kutsutussa Roe vastaan Wade -päätöksessään aborttioikeuden siihen asti, kunnes sikiö on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon mukaan Texasin aborttikielto on niin ikään perustuslain vastainen. Pitmanin päätös olikin vastaus Bidenin oikeusministeriön jättämään kanteeseen, jolla yritettiin estää Texasin tiukka laki.

– Tämä oikeusistuin ei hyväksy enää päivääkään tätä niin tärkeän oikeuden loukkaavaa riistoa, Pitman kirjoitti päätöksessään.

Pitmanin nimitti tehtäväänsä aiempi demokraattipresidentti Barack Obama.

Texasin laki kiertää korkeimman oikeuden päätöksen

Viime vuosina samankaltaisia aborttilakeja on hyväksytty muissakin osavaltioissa, mutta ne ovat sittemmin kaatuneet, koska niiden on katsottu rikkoneen Roe vastaan Wade -päätöstä.

Texasin uusi laki on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä se antaa kenelle tahansa mahdollisuuden haastaa esimerkiksi aborttilääkärin tai abortissa avustaneen oikeuteen.

Aborttia rajoittavia lakeja on otettu Yhdysvalloissa tänä vuonna käyttöön ainakin 19 osavaltiossa.

Korkeimman oikeuden pöydällä puolestaan on Mississippin osavaltion laki, joka voisi tarjota konservatiivienemmistöiselle oikeudelle tilaisuuden kumota Roe vastaan Wade -päätös.

Aborttioikeuden puolustajat vaativat kongressia kirjaamaan aborttioikeuden liittovaltion lakiin, jotta sitä voidaan suojella mahdolliselta korkeimman oikeuden päätökseltä.

Demokraattienemmistöinen edustajainhuone on jo hyväksynyt tämänkaltaisen lain, mutta sillä ei ole mahdollisuutta läpäistä senaattia, jossa republikaaneilla on riittävästi ääniä läpimenon estämiseen.

