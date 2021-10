YK:n turvallisuusneuvostolla hätäkokous Sudanin vallankaappauksen takia

YK:n tuvallisuusneuvoston on määrä pitää tänään hätäkokous Sudanin vallankaappauksen takia, kertovat diplomaatit uutistoimisto AFP:lle. Neuvoston kokoontumista ja kriisin käsittelemistä olivat pyytäneet Britannia, Viro, Ranska, Irlanti, Norja ja Yhdysvallat.

Sudanin armeija kaappasi vallan eilen. Armeijan komentaja ja maata johtavan siirtymäajan neuvoston johtaja Abdel Fattah al-Burhan kertoi lakkauttavansa sekä neuvoston että siirtymähallituksen ja julistavansa maahan hätätilan.

Sotilaat pidättivät maan pääministerin Abdalla Hamdokin sekä useita muita siirtymähallituksen ministereitä ja siirtymäneuvoston siviilijäseniä.

Pääkaupunki Khartumin kaduille kokoontui heti mielenosoittajia vastustamaan vallankaappausta ja sotilaiden toimia. Eilen sotilaat ampuivat laukauksia mielenosoittajia kohti, minkä seurauksena kolme ihmistä kuoli ja yli 80 haavoittui. Mielenosoitukset jatkuivat yöhön asti.

Pääkaupunkiin johtavat päätiet ja sillat on uutistoimisto AFP:n mukaan katkaistu. Internet-yhteyksissä on kerrottu olevan katkoksia ympäri maata.

Yhdysvallat tuomitsee vallankaappauksen

Yhdysvallat kertoo tuomitsevansa jyrkästi Sudanin armeijan vallankaappauksen. Ulkoministeri Antony Blinken kertoo, että Yhdysvallat vaatii siviilihallituksen välitöntä palauttamista sekä pidätetyn pääministerin vapauttamista.

Aiemmin Yhdysvallat oli kertonut jäädyttävänsä 700 miljoonan dollarin suuruisen avustusrahan Sudanille.

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut tapahtumat laajalti. Muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tuominnut vallankaappauksen. Huolensa ovat esittäneet myös Afrikan komissio, Arabiliitto ja EU.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Sudanissa on ollut meneillään siirtymä demokratiaan siitä lähtien, kun armeija syrjäytti maata kolme vuosikymmentä johtaneen diktaattori Omar al-Bashirin keväällä 2019 laajojen mielenosoitusten päätteeksi.

Maata on elokuusta 2019 lähtien johtanut siirtymäajan neuvosto, jossa on sekä siviilijäseniä että armeijan edustajia. Siirtymäajan jälkeen Sudanista olisi tarkoitus tulla kokonaan siviilien johtama demokratia.

STT

Kuvat: