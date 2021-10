Yle ja IL: Hallitus ajaa ydinvoimaa EU:n kestävien energiamuotojen listalle

Suomen hallitus yrittää saada ydinvoiman mukaan Euroopan unionin kestävien energiamuotojen luokitteluun, kertovat Yle ja Iltalehti.

EU-komissio julkisti keväällä luokittelujärjestelmän, jossa asetetaan kriteerit sille, millaiset rahoitus- ja investointikohteet voidaan katsoa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviksi. Luokittelun tarkoituksena on ohjata rahoitusta kestäville investointihankkeille.

Komissio päättää syksyllä, mitkä energiamuodot katsotaan ilmaston kannalta kestäviksi. Ydinvoimaa ei ole toistaiseksi otettu mukaan kestävien energiamuotojen listalle.

Ylen mukaan hallituksen kanta ydinvoimaan muodostettiin EU-ministerivaliokunnassa 9. heinäkuuta. Ylen tietojen mukaan eduskunnan EU-asioista vastaavalle suurelle valiokunnalle ei ole kerrottu linjauksesta.

Iltalehden tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) lobbasi ydinvoiman vihreyttä EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille maanantaina Helsingissä.

Ydinvoimalla on merkitystä Suomelle, koska noin kolmannes Suomen sähköntuotannosta on ydinvoimaa.

https://yle.fi/uutiset/3-12132132

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/06c1e315-da84-4972-986b-cd8d69c0e744

STT

Kuvat: