Pelastusalan toimijat tuomitsevat jyrkästi alalla esiintyvän häirinnän – työsuojelusta vastaava ministeri kutsuu alan edustajat keskustelemaan aiheesta

Pelastusala tuomitsee jyrkästi Ylen kertoman alan kulttuurin, johon näyttää kuuluvan muun muassa seksuaalinen häirintä ja roisit puheet työpaikoilla.

Yle kertoo, että pelastuslaitoksilla ja ensihoidossa työskentelevät kohtaavat usein seksuaalista häirintää työyhteisössä. Ylen selvityksen mukaan alan työkulttuuriin kuuluu seksuaalista häirintää ja naisten vähättelyä.

Ylen haastattelemat pelastusalalla työskentelevät ja työskennelleet kertoivat kohdanneensa esimerkiksi sopimattomia kommentteja, ehdottelua ja seksuaalista koskettelua. Monet kokivat, että asiaan on vaikeaa puuttua, koska seksistinen puhekulttuuri on alalla hyväksyttyä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kertoo Twitterissä, että työsuojelusta vastaavana ministerinä hän kutsuu alan edustajat keskustelemaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta alalla.

Sisäministeriön pelastusosasto, Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) ja Suomen palopäällystöliitto (SPPL) kertoivat Ylelle tuomitsevansa jyrkästi seksuaaliseen häirintään liittyvät tapaukset. Niiden edustajien mukaan ongelma koetaan koko alan yhteiseksi.

Työntekijöille suunnatuissa kyselyissä on tullut ilmi, että häirintää esiintyy jonkin verran. SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keljonen kertoo Ylelle, että työkalut häirinnän havaitsemiseen ja poistamiseen ovat kuitenkin puuttuneet.

Elokuussa julkaistiin turvallisen tilan periaatteet

Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL) kommentoi asiaa Twitterissä. Sen mukaan asia on erittäin vakava ja on erittäin valitettavaa, että tällaista on esiintynyt alalla.

– Koko pelastusalalla on oltava ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle, tviitissä sanotaan.

SPAL kertoo puolustavansa jäsentensä koskemattomuutta ja työrauhaa.

Aiemmin lokakuussa SPEK, SPPL, SPAL ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto tuomitsivat tiedotteessaan kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen, syrjinnän, kiusaamisen ja ahdistelun. Järjestöt kertoivat tuottaneensa ja luomansa jatkossakin pelastusalan toimijoille materiaalia ja keinoja siihen, miten epäasiallista käytöstä tulee ehkäistä ja miten siihen voi puuttua.

SPPL on julkaissut elokuussa turvallisen tilan periaatteet, joita noudatetaan jatkossa kaikissa Palopäällystöliiton tapahtumissa ja koulutuksissa. Turvallisen tilan periaatteet sisältävät SPPL:n mukaan periaatteiden lisäksi toimintaohjeet häirintätilanteiden varalle. Häirintään syyllistyvät henkilöt poistetaan tilaisuuksista.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) otti Twitterissä kantaa pelastusalalla ilmenneeseen häirintään.

– Tämä on järkyttävää, Ohisalo kirjoittaa.

Hänen mukaansa on tärkeää, että pelastusalan ylin johto ja järjestöt sitoutuvat etsimään keinoja häirintään puuttumiseksi.

Emmi Tilvis

STT

