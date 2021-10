Influenssaepidemiasta odotetaan tänä vuonna aiempaa voimakkaampaa.

Viime talvena perinteistä influenssaepidemiaa ei koettu, koska suojautuminen koronalta ehkäisi kaikkien tartuntatautien leviämistä.

Nyt koronatilanne on helpottamassa, yhteiskuntaa avataan ja esimerkiksi matkustus lisääntyy. Sen takia influenssan uskotaan nostavan voimakkaasti päätään.

Esimerkiksi Mehiläinen on kertonut varautuvansa influenssarokotteiden kysynnän voimakkaaseen kasvuun.

Yritys on jo aloittanut omat rokotuksensa ja suosittelee rokotusta laajasti kaikille riskiryhmistä riippumatta.

Salon terveyspalveluissa varaudutaan niin ikään kovaan influenssatalveen ja valmistaudutaan laajoihin rokotuksiin.

– Meillä rokotettiin influenssaa vastaan viime vuonna noin 16 500 ihmistä, ja nyt saamme yli 18 000 annosta rokotteita. Lisäksi tulossa on nenäsumutetta yli 600 annosta, Salon rokotuksista vastaava osastonhoitaja Riitta Ahlqvist kertoo.

Rokotettavia on paljon, sillä Salossa on pelkästään 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä noin 14 500. Ikääntyneet on suurin asiakasryhmä, jolle rokote annetaan.

Ahlqvistin mukaan influenssaepidemia rantautuu Suomeen tyypillisesti joulun ja vuodenvaihteen tienoilla. Se voi jatkua kevättalveen asti.

– Pyrimme siihen, että rokotteiden tuoma suoja olisi vielä keväällä mahdollisimman vahva. Siksi keskitämme influenssan massarokotukset marraskuun lopulle viikoille 46 ja 47.

– Rokotuksia aletaan antaa vastaanottokäyntien yhteydessä jo aiemmin esimerkiksi neuvoloissa ja aikuisneuvonnan vastaanotoilla, mutta varsinaiset massarokotukset jäävät marraskuulle. Nuoremmilla ihmisillä rokotteen suoja pysyy paremmin kuin ikäihmisillä.

Influenssarokotuksia tullaan Riitta Ahlqvistin mukaan antamaan ainakin viikoilla 46 ja 47 kaikilla terveysasemilla ja Saktan rokotuspisteessä.

Saktassa annetaan parhaillaan myös koronarokotuksia, ja toimintaa järjestetään koronarokotusten ehdoilla.

– Rokotuksia tullaan antamaan ilman ajanvarausta ja ajanvarauksella. Tiedotamme hyvissä ajoin Salon Seudun Sanomissa ja internetissä, missä rokotetaan, miten ja milloin, Ahlqvist lupaa.

Hän huomauttaa, että mahdollinen koronarokotus ei estä influenssarokotusta eikä päinvastoin.

– Koronarokotteita ja influenssarokotteita voi pistää yhtä aikaa, jos tehosterokote on ottamatta tai haluaa ottaa vasta ensimmäisen koronarokotteen. Nämä eivät sulje toisiaan pois.