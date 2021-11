37 pisteeseen jäänyt Korihait teki nöyryyttävää liigahistoriaa – pienin pistemäärä lähes 60 vuoteen!

Korisliigan kärjen ja jumbon tasoero on 52 pistettä. Karhubasket voitti lauantaina Korihait 89–37.

Korihait teki ottelussa nöyryyttävää liigahistoriaa. 37 tehtyä pistettä on pienin määrä 24 sekunnin hyökkäysajan aikakaudella (vuodesta 2000 eteenpäin).

Edellisen kerran miesten pääsarjassa on nähty pienempi pistemäärä kaudella 1963–1964, kun Tampereen Kiertäjät jäi 36 pisteeseen Torpan Poikien vieraana. Tuolloin käytössä ei ollut edes kolmen pisteen viivaa.

Korihait menetti ottelussa pallon 30 kertaa, joka sekin on suurin luku yli 11 vuoteen.

Korihaiden puolustukseksi on mainittava se, että Karhubasket on ollut alkukaudella Korisliigan ylivoimaisesti paras puolustusjoukkue. Joukkue on päästänyt vain 68 pistettä ottelua kohti.

12 ottelustaan 11 voittanut Karhubasket johtaa sarjaa ennen Seagullsia, joka voitti lauantaina tasaisessa ottelussa Kouvot 97–90.

Kouvot on sarjan kolmantena voiton päässä Seagullsista ja kahden voiton päässä Karhubasketista.

Korisliigan viimeinen ottelu ennen kahden viikon maaottelutaukoa pelataan sunnuntaina, kun Vilpas matkustaa Lahti Basketballin vieraaksi.