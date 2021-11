600 taitoluistelijaa halusi SalPan kisaan – vain 250 pääsi mukaan

SalPan taitoluistelujärjestää viikonloppuna vuoden suurimman tapahtumansa OP-Lounaismaa Cupin, johon osallistuu 250 luistelijaa ympäri Suomen.

Jos kaikki halukkaat olisi voitu ottaa mukaan kilpailuun, osallistujia olisi ollut peräti 600. Mutta sellaiseen määrään ei yksinkertaisesti riitä aikaa, jäätä tai sopivaa lämpötilaa.

– Aikataulu ei kestä enempää. Meidän on kuitenkin pidettävä taukoja ja ajettava jäätä. Salon jäähalli on vielä niin kylmä, että pitkää päivää tekevien tuomarienkin on päästävä välillä lämmittelemään, SalPan taitoluistelujaoston puheenjohtaja Gitta Lietzen kertoo.

Päivät ovat tosiaan pitkiä. Perjantaina kello 14 alkava kolmipäiväinen kilpailu venyy jokaisena kisapäivänä iltayhdeksään asti.

– Mikään muu näin pieni seura ei järjestä näin suuria kilpailuja, Lietzen muistuttaa.

SalPan talkooväelle viikonloppu on valtava panostus. Organisoinnin lisäksi se tietää rakennustöitä. Vaihtoaitioiden väliin nousee tuomarikoroke ja kilpailijoiden toiveesta kaukalon laidalle tehdään myös suuresta maailmasta tuttu ”kiss and cry” -nurkkaus, jossa kilpailijat odottavat pisteitään.

– Kun meidän tytöt kävi Tallinnassa kisoissa niin ”kiss and cry” -nurkkaus oli tulostakin tärkeämpi, Lietzen nauraa.

Viikonlopulla on SalPalle myös taloudellisesti merkittävä vaikutus.

– Tämän kilpailun ja perinteisen kevätnäytöksemme avulla pystymme pitämään kausimaksumme kohtuullisena, Lietzen kertoo.

Onko korona-aika luonut painetta nostaa maksuja?

– Kyllä. Vaikka olemme saaneet koronatukea, niin olemme joutuneet lomauttamaan valmentajia, Lietzen myöntää.

– Onneksi SalPa ry on hyvin hoidettu seura. Että jos ihan hirveä hätä tulee, niin ry auttaa.

SalPan taitoluistelun harrastajamäärät ovat pudonneet koronaa edeltävistä huippuvuosista. Tällä hetkellä seurassa on noin 160 harrastajaa, kun parhaimmillaan heitä on ollut lähes 250.

Lietzenin mukaan pudotusta on tullut etenkin nuorimmissa luistelukoululaisissa. Myös toinen muodostelmaluistelujoukkue jouduttiin lopettamaan, kun luistelijat muuttivat opiskelupaikkojen perässä muualle.

Seuran perustoiminta on kuitenkin palannut vaikean viime vuoden jälkeen lähes normaaliksi, kertoo pitkään seurassa valmentanut Tiina Huhtala.

– Viime kaudella ei kilpailtu, kun kilpailuja ei yksinkertaisesti ollut. Mutta perusharjoitteluun korona ei ole enää vaikuttanut, Huhtala kertoo.

– Tämä syksy on jo alkanut normaalisti, kun kilpailutoimintakin saatiin uudelleen käyntiin. Mitään uusia rutiineja ei korona ole tuonut toimintaan.

SalPasta osallistuu viikonlopun kisaan yhteensä 25 luistelijaa. Moni heistä on Huhtalan valmennettava. Huhtala itse toimii viikonloppuna kilpailun tuomarina, lukuun ottamatta niitä sarjoja, joissa on SalPan luistelijoita.

OP-Lounaismaa Cup Salon jäähallissa perjantaina kello 14 alkaen. Kilpailu päättyy sunnuntai-iltana.