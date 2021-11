Åbo Akademi irtisanoi rehtorinsa Moira von Wrightin – ”Yhteisön luottamus hyvin laajalti mennyt”

Åbo Akademi on irtisanonut rehtorinsa Moira von Wrightin. Yliopiston hallituksen mukaan syynä työsopimuksen irtisanomiseen on syntynyt luottamuskriisi sekä hallituksen ja rehtorin eriävä näkemys johtajuudesta yliopistossa.

Rehtorin tehtäviä hoitaa toistaiseksi vararehtori Mikael Lindfelt. Åbo Akademi aikoo aloittaa lähiaikoina uuden rehtorin rekrytoinnin.

– Tässä on ollut aika pitkällinen prosessi. Yhteisön ja rehtorin välillä on ollut eräänlainen luottamuskriisi aika pitkään, kertoo hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson STT:lle.

Hän ei avaa tarkemmin sitä, mikä luottamuskriisin on aiheuttanut. Kyse ei kuitenkaan ole mistään yksittäistapauksesta, vaan asiassa on ”monia kerrostumia”.

Von Wright kommentoi STT:lle, että päätös ei hänen mielestään ole oikeutettu.

– Olen tehnyt työni periaatteellisesti, von Wright sanoo.

Hänkään ei avaa yksityiskohtia irtisanomisen takana, mutta sanoo tehneensä hyvää työtä.

– Minulla on ollut hyvä porukka, jonka kanssa olen tehnyt tärkeää ja hyvää työtä. Siihen on liittynyt tiettyjä muutoksia, jotka herättävät vastarintaa. En tässä vaiheessa sano vielä mitään muuta, tämä on sen verran uutta.

Kollegio esitti huolensa johtamisen ongelmista

Åbo Akademin yliopistokollegio lähetti syyskuussa rehtorille ja hallitukselle kirjeen, jossa se ilmaisi huolensa yliopiston johtamisen ongelmista.

Lokakuussa Åbo Akademin työntekijä kertoi Turun Sanomille nimettömänä, että yliopistossa vallitsee pelon kulttuuri, jossa johtoa ei voi kritisoida. Hänen mukaansa rehtorin johtamistyyli on hierarkkinen ja siitä puuttuu vuorovaikutus. Von Wright ei tuolloin allekirjoittanut syytöksiä.

Professori von Wright aloitti Åbo Akademin rehtorina vuonna 2019. Tuolloin hänen valintaansa perusteltiin muun muassa yhteistyökyvyllä, visionäärisellä ajattelulla, professorin pätevyydellä sekä hyvällä johtamistaidolla. Rehtorin toimikauden oli tarkoitus kestää vuoteen 2024.

Wilhelmssonin mukaan von Wrightin suhteen on ollut luottamuspulaa yliopistolla ”merkittävän osan” hänen toimikaudestaan. Hallituksen suuntaan yhteistyö sen sijaan on toiminut hyvin.

– Hänellä on ollut paljon hyviä kehityssuunnitelmia, mutta yhteisön luottamus on hyvin laajalti mennyt. Meillä on eri näkemyksiä johtamistavoista.

Hallitus korosti, että von Wrightin aikana alkanut kehitystyö on tarpeen ja tulee jatkumaan.

Ongelmia viestinnässä jo pitkään

Åbo Akademin ylioppilaskunta on pitänyt viime aikoina esillä ongelmia yliopiston viestinnässä. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan Joonas Karlssonin mukaan ongelmia on ollut koko organisaation tasolla jo pidempään.

– Sekä rehtoria että yliopistoa on ylioppilaskunnan puolesta kritisoitu siitä, että viestintä on ollut puutteellista meidän näkökulmasta, sanoo Karlsson STT:lle.

– Sitä me lähinnä olemme kritisoineet. Päätökset on sitten tehty kollegiossa. Kollegio lähetti kirjeen, josta tämä koko juttu lähti.

Kollegiossa on henkilökunnan lisäksi hallinnon opiskelijaedustajia.

Karlsson ei kommentoi sitä, oliko ylioppilaskunta toivonut henkilövaihdoksia yliopiston johtoon.

Von Wright myönsi Turun Sanomille viime kuussa, että yliopiston viestinnässä on selkeyttämisen varaa.

”Ei mikään helppo ratkaisu”

Hallitus päätti irtisanomisesta kokouksessaan maanantaina. Wilhelmssonin mukaan päätös oli lähes yksimielinen, yksi jäsenistä äänesti tyhjää.

– Pitkään istuttiin ja pohdittiin, koska eihän tämä mikään helppo ratkaisu ole, hyvin ikävä ratkaisu. Pohdittiin niin kuin aikaisemmissakin kokouksissa, että olisiko muita vaihtoehtoja tarjolla.

Von Wrightin kanssa oli keskusteltu tilanteesta matkan varrella useaan otteeseen.

Åbo Akademi on ruotsinkielinen yliopisto, joka toimii pääosin Turussa. Yliopistolla on toimintaa myös Vaasassa.

Von Wright oli yliopiston ensimmäinen naispuolinen rehtori.

Anssi Rulamo

STT

