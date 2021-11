Ahdistuneisuus lisääntyy

Korona-aikana psyykkisistä syistä johtuvat poissaolot töistä ovat lisääntyneet. Samaan aikaan muut sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Ylen työterveyspalveluja tarjoaville yrityksille tekemän kyselyn mukaan mielenterveyspoissaoloissa oli kasvua jo ennen pandemiaa, mutta korona-aika on pahentanut tilannetta. Erityisesti näyttävät lisääntyneen ahdistuneisuushäiriöt.

Kokemus siitä, miten mielenterveysongelmiin suhtaudutaan, on vahvasti kaksijakoinen. Yleiset asenteet ovat kohentuneet, mutta mielenterveysongelmista kärsineet kokevat itse, että sairaus leimaa heitä aiempaa vahvemmin.

Tuoreen mielenterveysbarometrin mukaan neljä viidestä mielenterveyshäiriöön sairastuneesta kertoo sairauden leimaavan. Vielä kaksi vuotta sitten niin koki alle puolet sairastuneista. Entistä useampi myös häpeää hoitoon hakeutumista.

Mielenterveyden keskusliitto on julkaissut barometria vuodesta 2005.

Mielenterveysongelmissa on monta juonnetta. Yksi miehiä koskeva erityispiirre on, että apua ei haeta kuin vasta viimeisessä hädässä. MIELI Suomen mielenterveys ry:n mukaan esteenä ovat häpeä ja opitut miehen mallit. Seuraukset ovat pahimmillaan äärimmäisiä: kolme neljästä itsemurhan tehneistä on miehiä.

Miesten ja naisten ero näkyy myös järjestön kriisipuhelimessa. Miehet soittavat sinne huomattavasti naisia vähemmän.

Asiaintilaa yritetään parantaa. MIELI kerää tietoa, miten miesten avun hakemisen kynnystä voisi madaltaa. Tähän mennessä kertyneiden kokemusten mukaan myös apua antavien suhtautuminen on sukupuolittunutta. Jotkut ovat kokeneet, etteivät terveydenhuollon henkilöt osaa kohdata heitä mieslähtöisesti.

Osittain aiempaa myötämielisempi suhtautuminen on varmasti totta. Osittain on varmasti myös niin, että vastatessa asenteita kaunistellaan. Mielenterveyden keskusliiton tiedotteessa toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka arvioi, että vastauksissa ilmenevä ajattelu ja suhtautuminen käytännön tilanteissa eivät kohtaa.

Eri asteiset diagnosoidut mielenterveyden ongelmat ovat niin yleisiä, että barometrin osoittaman asennemuutoksen pitäisi näkyä myös arjessa.