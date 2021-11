Aidoilla asioilla

ASKO LEHTONEN. Syö heti, kun alkaa nälättää. Käy vessassa aina, kun siihen on tilaisuus. Nämä ikiaikaiset matkailijan neuvot pätevät edelleen.

Ruokahuollon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille on kuvattu myös mainoksissa, muun muassa lauseella ”hyvä ruoka, parempi mieli”. Siinä liikutaan vapaasti pitkin pyramidia, jollaiseksi psykologi Abraham Maslow muotoili tarvehierarkiansa.

Toinen maailmansota oli täydessä käynnissä, kun yhdysvaltalainen Maslow julkaisi teoriansa ihmisen tarpeista.

Maslown hierarkiassa perustana ovat ruoka, juoma ja hengitysilma, joita ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä.

Kun iskelmälaulaja julistaa, että ”mun on jano” tai että ”olet ilma, jota hengitän”, ollaan perusasioiden äärellä. Läheisriippuvuus on todella vahva.

Hierarkiassa tulevat seuraavaksi vastaan turvallisuuden tarpeet. Kovin korkealla tasolla ei siis vielä olla silloin, kun rajoilla rakennetaan piikkilanka-aitoja.

Viime päivien uutiskuvista pakinoitsijalle ovat tulleet mieleen nuoruusvuodet, jolloin lypsykarjaa vielä pidettiin laitumen rajojen sisälle tolpasta toiseen kiristetyllä piikkilangalla. Lehmien vastaisku lajien välisessä kamppailussa olivat liukumiinat. Niitä ei ollut vielä kielletty Ottawan sopimuksessa.

Mutta mennään hierarkiassa ylemmäksi. Turvallisuuden jälkeen ovat vuorossa yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvonannon tarpeet ja ylimpänä itsensä toteuttamisen tarpeet.

Saatuaan pyramidin valmiiksi Maslow huomasi tarpeellisen suorituksensa niin hyväksi, että hän teki myöhemmin vielä yhden tarpeen: itsensä ylittämisen.

Vaikka huipulle lisätään kerroksia, ravinto on kaiken perusta. Sivistyneessä maailmassa voidaan sanoa, että se on myös kaiken huippu.

Tarve säilyä hengissä on ruokaillessa toisarvoinen asia. Tärkeämpiä ovat yhteenkuuluvuus, rakkaus, arvonanto ja itsensä toteuttaminen.

Ruualla tehdään politiikkaa, ja politiikka vaikuttaa ruokailuun. Tietoinen kuluttaja kantaa kestokassissa kotiin kilokaupalla parempaa huomista.

Helsingin kaupunki päätti, että sen järjestämissä tilaisuuksissa tarjotaan vain kasvisruokaa ja lähikalaa. Lähin pyrstö löytyy Vantaan vaakunasta.

Pormestarit voivat poiketa uudesta menusta, jos talossa on erityisen arvokkaita vieraita. Esimerkiksi nostettiin Ruotsin kuningas, mikä on outoa, sillä hän metsästää liharuokansa itse.

Kun keskustelu on kaksinapaistunut, tällaiset asiat nostavat raivoa, jonka vauhdittamana pystytetään vähintään henkisiä piikkilanka-aitoja. On vain ajan kysymys, kun joku ilmoittaa, että meillä ei vieraille tarjota mitään. Heidät syödään.