Ainakin kolme kuoli itsemurhaiskuissa Ugandassa, kymmeniä haavoittui – Isis ilmoittautui tekijäksi

Itäisen Afrikan Ugandassa ainakin kolme ihmistä on kuollut pääkaupunki Kampalassa tehdyissä itsemurhaiskuissa tiistaina. Poliisin mukaan terroristijärjestö Isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että yli 30 ihmistä haavoittui iskussa. Kuolonuhrien määrä saattaa median mukaan kasvaa.

Iskut tapahtuivat lähellä maan parlamenttia ja poliisin päämajaa. Ugandassa aseistautuneen Liittoutuneet kansanvaltaiset voimat (ADF) -ryhmän iskut on yhä useammin otettu Isisin nimiin. Ryhmä toimii myös Kongon demokraattisessa tasavallassa.

https://www.bbc.com/news/world-africa-59302917

STT

Kuvat: